Tomaste la ropa sucia de la cesta y la clasificaste por colores para proceder a lavarla. La mayoría va a la lavadora porque te ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo, y quizás dejas alguna pieza para lavar a mano por considerarla muy delicada y aún desconfías del ciclo dedicado a este tipo de prendas. Tal vez, llevas una o dos a la lavandería, aunque debas pagar un poco, porque quieres cuidarla más o no sabes cómo tratarla.

Si tienes este tipo de consideraciones con tu ropa, es muy probable que sepas que no toda puede ir directo de la lavadora a la secadora pero aún tienes algunas dudas sobre cuáles podrían dañarse si lo haces. Y si es primera vez que te encargas de estos menesteres, pues mucho mejor para ti haber llegado hasta aquí.

Antes de seguir, añadimos que en la etiqueta de la ropa el símbolo que es una cuadrado con un círculo adentro y signo de tache ya te indica que esa pieza no se debe meter en la secadora.

Lo mejor es colgarla en una cuerda, al sol o en sombra, según su color, por lo general la oscura, como la negra, no debe recibir luz solar directa porque puede perder su color, mientras que a la blanca le va de maravilla (aunque si le quedan restos de jabón podrían aparecer manchas amarillas).

PUBLICIDAD

Ropa que no se debe meter en secadora

Trajes de baño

Los trajes de baño son prendas delicadas que entran en el grupo de las piezas que no se deben meter en secadora porque tienen materiales que ayudan a mantener su característica elasticidad. Las altas temperaturas podrían dañar la tela de los bañadores, haciendo que se deformen.

Ropa deportiva

No nos referimos a toda, no te preocupes, sino a las prendas que, al igual que el traje de baño, son elásticas. La marca Nike especifica que el calor puede afectar la ropa sintética: dañar la tela, causar encogimiento o alteraciones de la forma, crear más estática y debilitar la potencia del elástico, además de exacerbar malos olores. La de algodón que no contiene indicaciones contrarias, sí se puede llevar a la secadora.

Fibras naturales

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España argumenta que las fibras naturales sin nungún tipo de mezcla, como el algodón, la lana y el lino, se pueden encoger tras secar en la secadora. Revisa en la etiqueta la composición de la textura de la prenda y las indicaciones de lavado, pues podrías perderla porque te quedará pequeña tras secarla en el mencionado aparato.

Ropa con pedrería y lentejuelas

La ropa con pedrería y lentejuelas es otra que no debes considerar para meter a la secadora, el calor podría afectar estos materiales y el pegamento, y el movimiento del aparato podría hacer que se desprendan o aflojen los hilos que los sostienen (si están cosidos). La OCU también advierte que este tipo de adornos podría causar daños en la secadora si se sueltan.

Prendas de cuero

Este otoño las prendas de cuero están en tendencia, desde la clásica chamarra biker, hasta tops, faldas y pantalones. No se te ocurra meter alguna prenda de cuero o cuero sintético en la secadora, pues el calor intenso puede hacer que la tela se deforme o agriete. Una prenda de estas texturas mojada se puede colgar en un gancho y secar alejada del sol.

PUBLICIDAD

Suéteres

En el sitio The Spruce, dedicada a temas del hogar, aconsejan no meter prendas de punto como suéteres y cardigans en la secadora porque pueden deformarse, bien sea encogerse o estirarse, según su composición, además, también se pueden formar bolitas que hacen que la prenda luzca vieja y descuidada.

Lencería

Como sabemos, esta es la ropa más delicada de nuestro armario, así que no es apta para pasar al área de la secadora automática, especialmente cuando son de seda y encaje. Muchos brasieres tienen materiales elásticos, como spandex o lycra, que se pueden dañar con el calor haciendo que pierdan su forma, además, los sujetadores con varillas también pueden deformarse.