De la Met Gala a lo cotidiano: consejos de estilistas para vestir como un dandi

Pero un viaje anterior al Museo Metropolitano de Arte, para su exhibición “Harlem On My Mind”, ya había comenzado a sentar las bases de su estilo.

Consejo 1: Comienza con confianza

“Muchos chicos piensan que ser un dandy es ser exagerado”, dijo Andrew, quien fue fotografiado para el libro de Rose Callahan de 2013 “I Am Dandy: The Return of the Elegant Gentleman”. “Para mí, el dandismo es la forma más alta de gusto con autoexpresión”.