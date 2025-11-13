De los vestidos a los trajes pantalón, Michelle Obama explica sus icónicas decisiones de moda

En cualquier día de sus ocho años como primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama dijo que podía pasar de dar un discurso a reunirse con un homólogo de otro país o a cavar en su huerto con grupos de escolares.

Y su ropa tenía que estar lista para ello. Había demasiadas cosas que hacer, entre ellas criar a sus hijas Sasha y Malia, y decía que no tenía tiempo para obsesionarse con lo que llevaba puesto.

“Me preocupaba: ‘¿Puedo abrazar a alguien con él? ¿Se ensuciará?”, dijo el miércoles por la noche durante una conversación moderada sobre sus elecciones de estilo desde que crecía en el South Side de Chicago hasta que se encontró en el punto de mira nacional como la primera mujer negra en el cargo. “Yo era el tipo de primera dama que no se sabía lo que iba a hacer”.

Obama se convertiría en una de las mujeres más seguidas del mundo, por lo que decía y hacía, pero también por lo que vestía. En su último libro, “The Look”, escrito con su estilista de toda la vida, Meredith Koop y publicado a principios de este mes, relata su trayectoria en el mundo de la moda, el peinado y el maquillaje.

Como Primera Dama, era conocida por su capacidad atlética: atrapó un balón de un jugador de la NFL, jugó al fútbol con David Beckham, batió un récord Guinness de saltos de tijera e hizo flexiones con el arzobispo sudafricano Desmond Tutu.

Quería que su ropa fuera acogedora y versátil.

“Lo que me pasa con la ropa es que puede dar la bienvenida a la gente o alejarla, y si estás tan arreglada y eres tan preciosa y las cosas son tan nítidas y el broche es tan grande, ya sabes, puede decirle a la gente: ‘No me toques’”, dijo.

Dijo que no iría de blanco a actos con cuerdas por si alguien quería un abrazo.

“No voy a apartar a nadie cuando necesite algo de mí, y no voy a dejar que la ropa se interponga”, dijo Obama.

Esto es lo que dijo sobre algunas de sus notables elecciones de moda:

Su vestido para la primera toma de posesión de Obama

El vestido blanco de gasa de un solo hombro fue diseñado por Jason Wu, entonces un desconocido de 26 años nacido en Taiwán. Pero cuando apareció en el baile inaugural con ese vestido, el momento cambió la vida de Wu. Y lo hizo a propósito, dijo.

“Empezábamos a darnos cuenta de que todo lo que hacíamos enviaba un mensaje”, dijo Obama, hablando de sí misma y de su marido, el expresidente Barack Obama. “Así que eso es lo que intentábamos hacer con las decisiones que tomábamos, cambiar vidas”.

Seguiría ayudando a lanzar las carreras de otros diseñadores prometedores vistiendo sus creaciones.

Vestido de la cena de estado de la cadena de correo

Obama dijo que la democracia estadounidense ha sido bendecida con un toque de Italia. (AP)

Obama llevó el vestido de oro rosa de Versace para la última cena de Estado de la administración Obama, para el primer ministro italiano Matteo Renzi, en octubre de 2016.

“Así que era una especie de vestido de ‘no me importa’”, dijo sobre el vestido brillante de un solo brazo.

“Me lo puse. Me dije: ‘Esto es sexy’. Es el último”, dijo, refiriéndose a su última cena de Estado. “Todas mis elecciones, en última instancia, son lo que es bonito - y lo que queda bonito puesto”.

Traje de pantalón para la toma de posesión de Joe Biden

Barack y Michelle Obama en la toma de posesión de Joe Biden. (The Associated Press)

“En realidad estaba en modo práctico”, dijo Obama, explicando por qué eligió el conjunto granate de Sergio Hudson con un abrigo largo hasta el suelo que llevaba desabrochado, dejando al descubierto el cinturón alrededor de la cintura con una gran hebilla redonda dorada. Las botas eran de tacón bajo.

“El presidente en funciones intentaba convencernos de que el 6 de enero era solo una protesta pacífica”, afirmó.

La ceremonia de investidura en el Capitolio se celebró dos semanas después de los disturbios que se produjeron allí el 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del presidente Donald Trump que habían intentado anular la victoria de Biden.

Dijo que había estado pensando en la posibilidad de tener que huir si hubiera ocurrido algo más ese día.

“Quería ser capaz de moverme. Quería estar preparada”, dijo. Pero ella y su equipo “no tenían ni idea” de que el traje “iba a romper Internet”, dijo.

Ala Este de la Casa Blanca

Obama también habló del Ala Este, la tradicional base de operaciones de las primeras damas que Trump derribó el mes pasado para hacer sitio a un salón de baile que lleva tiempo deseando.

Obama describió el Ala Este como un lugar alegre que recuerda lleno de manzanas, niños, cachorros y risas, en contraste con el Ala Oeste, que se ocupaba de “cosas horribles”. Fue allí donde trabajó en diversas iniciativas que iban desde combatir la obesidad infantil hasta unir al país en torno a las familias de militares o animar a los países en desarrollo a permitir que las niñas vayan a la escuela.

Dijo que ella y su marido nunca pensaron en la Casa Blanca como “nuestra casa”. Se veían más como cuidadores, y había trabajo que hacer en la mansión.