Gustavo Arango lanza una versátil colección de primavera 2025

Lejos de la tradicional pasarela, en esta ocasión el diseñador Gustavo Arango presentará su nueva colección de primavera 2025 en uno de los amplios pasillos de The Mall of San Juan, cercanos a su atelier, a la que tendrá acceso todo el público que lo visite durante tres días.

Unos 35 looks conforman la colección, que nació luego de que el veterano diseñador revisitara su biblioteca de patrones, que tiene hace como 25 años, e identificara aquellos que en un momento determinado no los utilizó. Fueron tomados y los adaptó a las tendencias, los colores, el largo y a la silueta del 2025.

“También hay unas siluetas cuyas las mangas son grandes, por lo que hay una influencia muy de los 80′s. Cuerpo grande arriba, cono abajo”, destacó el diseñador con 25 años de carrera, quien se apresta a realizar una presentación tipo instalación durante el próximo fin de semana.

Y es que, contrario a lo fugaz que pudiera resultar un desfile de modas, donde el diseñador tiene el reto de mostrar sus diseños en apenas unos 20 a 25 minutos, Arango quiso que realmente el cliente vea lo que él y su equipo de trabajo realizan en detalle.

“Quiero que la gente pueda apreciar cómo yo manejo las telas y la mezcla de texturas, que aprecien a primera vista realmente el talento de uno. Muchas veces en el runway pasa tan rápido que no les da la oportunidad de ver todos los detalles”, abundó.

Por tal razón, desde el viernes, 6 de diciembre la colección estará disponible para sus clientes VIP, quienes disfrutarán de un cóctel, y el sábado, 7 de diciembre, estará accesible al público que se dé cita, desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Mientras, el domingo, también podrá ser disfrutada por los clientes exclusivos de The Mall of San Juan, que serán parte de un evento que el centro comercial realizará por invitación, a partir de las 7:00 p.m.

Unos 35 looks conforman la colección, que nació luego de que el veterano diseñador revisitara su biblioteca de patrones, que tiene hace como 25 años. (Stephanie Rojas Rodriguez)

En dicha instalación, a la misma vez que disfrutarán de diversas actividades, las personas podrán ver también a través de fotografías, lo que ha sido el proceso creativo de esta versátil colección, desde el dibujo y la materia prima, hasta el producto final, cuyas piezas se exhibirán en unos maniquís dorados en diferentes poses.

“El público va a tener la oportunidad de ver, mayormente los estudiantes de la industria, que muchas veces no tiene la oportunidad de entrar al cuarto del taller. Estoy trayendo prácticamente, en tipo de fotografía, el taller hacia afuera. Yo voy a estar presente porque creo que una de las cosas que es bien importante es la parte de educar y que estos estudiantes que están en el mundo de la moda, vean que la moda es tan amplia, lo mismo te vas por merchandising, escritores, editores, fashion directors, stylists, y entonces te va a la otra gama de accesorios, ready to wear, underwear, intimate apparel. Hay tanto cosmético. No necesariamente el que quiera estar en el mundo de la moda tiene que ir directamente a ser diseñador. Hay muchos gajes del oficio en donde te puedas desarrollar”, manifestó el también filántropo.

Un mural, con el color negro como fondo, permite que incontables siluetas trazadas por Arango con el uso de tiza -uno de los medios que más le fascina para dibujar- sean parte de la presentación. En contraste, el negro, con las siluetas de tiza y toda la ropa ubicada en los maniquís que estarán en el piso, permitira una presentación única.

“Estuve practicando durante una semana soltando mi mano, porque yo hago muchas ilustraciones, pero no he hecho tantas en los últimos años. Así que me tomó un poquito de tiempo. A mí me encanta trabajar en tiza porque esta me da el movimiento y la textura. Me ensucio las manos y con los mismos dedos difumino y trabajo. En el mural lo que hice fue recrear lo que es mi mente, cómo yo veo mi ropa, la silueta y con un escenario en la parte de atrás, que es el mismo escenario de lo que será la instalación. Son mismas mujeres que están mirando a las mismas mujeres. Entonces puedes ver aquí en detalle la fluidez del los textiles”, explicó Arango.

Un mural, con el color negro como fondo, permite que incontables siluetas trazadas por Gustavo Arango con el uso de tiza -uno de los medios que más le fascina para dibujar- sean parte de la presentación. (Stephanie Rojas Rodriguez)

Inspiración: ready to wear

Sobre cómo lo ve, por qué se inspira y la razón de la mezcla de texturas, a través de su mural adelanta que su colección es más “ready to wear”, que lo ubica más a lo que fueron sus comienzos, donde las chaquetas y los coats se convierten en protagonistas de lo que es su colección.

“Estamos entrando en una era donde la mezcla del día y la noche es aceptable. Trato de no hacer vestidos donde las clientas lo dejen simplemente en un clóset, sino que los vestidos a veces tienen tres diferentes forros, que tú vas quitando layers, layers y layers. Y de momento el layer transparente tiene debajo un tuxedo pants y un brassier pequeño. O sea yo trato de que mi ropa sea accesible para diferentes tipos de personas y diferentes tipos de edades”, detalló a la vez que destacó que las transparencias son una tendencia que van y vienen, pero que siempre han existido.

“Estoy enamorado de los pantalones transparentes. Pero, dentro del mismo pantalón hay otro pantalón, creando lo diáfano, la transparencia. Unos vestidos tienen un chantilly negro y arriba tienen los chifones, que eso es algo muy moderno, por lo que las personas tienen la oportunidad de que la ropa sea un poquito más versátil”, agregó.

En la zona más cercana a su tienda, presentará aquellas piezas que son “más de noche”, y que será exhibida en maniquís negros.

“Ya cuando entras a mi tienda vas a tener otro look totalmente diferente. Estamos contando con tres paletas totalmente diferentes. Protagonistas son los colores, el natural, tenemos el amarillo que es como un color butter, el azul royal, y una gama de muchos rosados, que ha seguido por último dos seasons. Es una tendencia favorable para Puerto Rico, por nuestra teza y por nuestro color, el rosado siempre funciona de distintas formas. Tenemos una paleta de rojos, y va a haber una diversidad de telas con mucha textura donde se ve el trabajo bien intrínseco de handwork, incluyendo el uso de lentejuelas. Estamos bordando aquí porque me da la oportunidad de ser único y diferente”, aseguró acerca de la colección en la que también incluirá faldas, medias y guantes.

El diseñador Gustavo Arango tiene su tienda en The Mall of San Juan, en donde recibirá a su clientela y público general para mostrar su colección de primavera 2025, en un amplio pasillo del centro comercial. (Stephanie Rojas Rodriguez)

Temporada de “proms”

Durante la semana del 20 al 24, Arango tendrá un evento abierto al público que es exclusivo para proms en su tienda, donde las jovencitas disfrutarán de un ‘one to one’ para asesorarlas sobre su look total y no pierdan su esencia en ese momento especial de su vida.