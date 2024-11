Halle Berry sorprende al volver a usar el icónico vestido con el que ganó el Óscar en 2002

En la ceremonia de los Óscar de 2002 , Halle Berry se convirtió en su magistral carta de presentación al mundo. La actriz no solo desfiló por la alfombra roja con su inolvidable vestido color bordó, de cuerpo transparente, flores bordadas y una falda voluminosa de tafeta de seda con corte irregular.

“Este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll”, comenzó diciendo la actriz, nombrando a dos de las actrices negras que fueron nominadas a largo de la historia, pero que no consiguieron alzarse con la estatuilla y a Horne, la primera intérprete de color en firmar un contrato exclusivo con la Metro Goldwyn Mayer, en 1942.

Esta semana la protagonista de X-Men sorprendió al mundo entero al aparecer en el desfile The 1001 Seasons of Elie Saab luciendo aquel espectacular vestido, 22 años después. Como si el tiempo no hubiese pasado, Berry acaparó todas las miradas y cosechó aplausos al aparecer en el evento que se llevó a cabo en Riad, Arabia Saudita.