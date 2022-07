Balenciaga es una de las firmas de lujo más imponentes de la industria de la moda que ha logrado estar en boca de todos de una u otra manera, ya sea lanzando prendas, zapatos y bolsos extravagantes, o con sus desfiles que nos muestran la capacidad creativa de Demna Gvasalia, su director creativo, quien le ha dado una presencia innovadora a esta casa de moda.

Un hecho que Balenciaga confirmó en la Semana de la Alta Costura en París, pues, Demna presentó su segunda colección, la cual fue admirada por celebridades sentadas en primera fila y otras caminando con los atuendos de lujo, como Kim Kardashian, Dua Lipa, Nicole Kidman y más.

Los iconos de moda del momento Kim y Dua fueron de las personalidades más esperadas, pues no es un secreto que su presencia y estilo marcan pauta en el “street style”.

Sabemos que Balenciaga sabe cómo acaparar la atención de todos los reflectores y las redes sociales con todas y cada una de sus apariciones, por lo que la presencia de celebridades desfilando prendas de Alta Costura no nos tomó por sorpresa.

Y si algo nos dejó claro la casa de moda con su show, fue la fuerte presencia y contraste de colores que veremos los próximos meses, pues los “catsuits” negros siguen siendo protagonistas de sus desfiles, pero también prendas con colores vibrantes como verde, amarillo y plateado. Al igual que te recomendamos tomar nota de los accesorios que serán un imprescindible, como las medias y los guantes.

La primera de las dos en salir en la pasarela de la firma fue la cantante británica Dua Lipa, quien lució un vibrante vestido amarillo, corto, drapeado y ceñido, que lleva una cola larga a un costado, un look que acompañó con accesorios que serán una propuesta ganadora para la siguiente temporada, por lo que tener medias oscuras y guantes en el armario será de vital importancia para lograr un estilo dramático y chic.

Posteriormente, Kim Kardashian hizo su aparición vistiendo un atuendo que, sin duda, fue de los favoritos, ya que la celebridad lució una pieza sensual y elegante, ceñida en el torso y la cadera, lo que dejó admirar sus curvas, con un “must” sexy al llevar una abertura en la pierna. Un atuendo de lujo que acompañó con un peinado recogido y dos mechones al frente.

Por otra parte, cabe mencionar que no fueron las únicas celebridades que cerraron con broche de oro el desfile, pues la “top model” Bella Hadid también apareció con un deslumbrante vestido verde, así como la actriz Nicole Kidman, la cual nos confirmó que los tonos plateados se van a apoderar de la moda más chic del 2022, y Naomi Campbell, quien llevó un atuendo maximalista que no pudo pasar desapercibido.