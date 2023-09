Ana Sofía Cordero Mellado y Leonardo Cordero Suria regresaron por segunda vez a la Semana de la Moda de Nueva York con una propuesta creativa, innovadora y que demuestra cómo la colaboración ha sido la fórmula ganadora en esta nueva etapa de la marca puertorriqueña Leonardo Fifth Avenue (L5A).

Para ellos, la sastrería rebasó los límites de lo tradicional para llegar a un plano ultramoderno y audaz.

Esta propuesta llamada “Unfiltered” va dirigida a la temporada de primavera-verano 2024 y está compuesta por 33 cambios para hombre y también para mujer. En ella predominaron los tonos tierra, el negro y una variedad de texturas -de mates a brillosas- que le dieron una gran riqueza a cada pieza y, que a la vez, crearon un estilo muy particular que logró acoplarse tanto a las piezas de hombre como a las de mujer.

”La colección general está inspirada en la naturaleza en su estado más puro. Es resaltar las imperfecciones y la belleza natural”, describe la diseñadora. Hubo asimetría y texturas con cuerpo que se unieron a otros cortes más limpios sin chocar, haciendo de la clásica chaqueta una pieza que lució distinta en cada uno de los cambios de ropa presentados. Los diseñadores volvieron a unir sus diferentes perspectivas de la moda para crear conjuntos armoniosos y que se salen de lo tradicional.

La colección está inspirada en la naturaleza. (Suministrada)

Esta colección dejó demostrado que la sastrería ha evolucionado y que está a la disposición de hombres y mujeres de diversas edades y estilos. ”Lo diferente a otros años es que esta vez hay una silueta distinta dentro de lo que es la sastrería. Ahí está la fusión de los estilos, entre la esencia de la marca, pero al final del día la propuesta es bien distinta. Hay más estilo y no tanta repetición”, destaca Cordero Suria.

Según Cordero Mellado, en esta colección se está redefiniendo la masculinidad en la moda y cómo se presenta desde el punto de vista tanto de la mujer como del hombre.”Es una colección que mantiene la elegancia que siempre proyectamos. La figura de la mujer toma un papel importante, es un ‘statement’ este año”, comenta la joven, que posee una maestría en diseño de moda del Istituto Marangoni de Milán, Italia. Un dúo ganador.

Hace poco más de dos años, padre e hija tomaron la decisión de darle un nuevo aire a la marca que ha sido parte de la familia por más de medio siglo. La exitosa sinergia entre ambos ha desatado una transformación de la marca, haciéndola más juvenil sin dejar a un lado el característico sello de elegancia. Lo que se convierte en una fusión de experiencia y nuevas ideas que acerca a L5A a una generación más joven sin dejar fuera de la ecuación a quien opta por un modelo clásico con un “twist” moderno.

”Mucho de lo que hago ahora en el proceso creativo es que cuando se encuentran las ideas de ambos, aterrizo un poco las ideas de ella para hacerlas más viables en términos de construcción para que sea una pieza accesible y convertirla en una ready to wear y comercializarla”, explica Cordero Suria.

Aunque el año pasado, el dúo de diseñadores participó de las actividades de la Semana de la Semana de la Moda de Nueva York, en esta ocasión se estrenan en el evento principal, el NYFW: The Shows, producido por la compañía IMG.

Esto convierte a Cordero Mellado en la mujer puertorriqueña más joven en presentar sus creaciones en esta plataforma que a lo largo de los años ha adquirido los nombres de sus auspiciadores, tales como Olympus y Mercedes Benz, entre otros.

”Siento que es una gran responsabilidad. Igual que muchas personas y mujeres me inspiran a mí, me gusta la idea de poder inspirar no solamente diseñadores, mujeres y hombres, también a otros que quieran emprender y crear un impacto sin que la edad sea un límite. Recibo muchos mensajes de muchas mujeres que me dan mucha fuerza”, comenta la diseñadora de 28 años.

Con este importante paso, L5A -que ya ofrece servicios a sus clientes a través de oficinas en Nueva York, Florida, Santo Domingo y Puerto Rico- se enfrenta al reto de seguir creciendo en esos mercados y entrar en otros.

”No le quiero poner límites a la marca, pero quisiera que llegara a lo más lejos posible, convirtiéndola en una marca reconocida internacionalmente. Esa es la meta, llevarla a muchos destinos y muchos mercados”, concluye Cordero Mellado.