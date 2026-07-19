Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de julio de 2026
86°Lluvias aisladas
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

María Becerra viste la bandera de Argentina para cantar su himno nacional

El diseño fue hecho a la medida por el diseñador argentino-estadounidense Abel Cepeda Ljoka

19 de julio de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
María Becerra durante la final de la Copa del Mundo 2026. (Agencia EFE)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La cantante María Becerra entonó el himno nacional de su natal Argentina durante la final de la Copa del Mundo 2026, ocasión para la que vistió la bandera de la nación sudamericana.

RELACIONADAS

El vestido, que envolvía la cantante en un corsé y telas azul celeste y blanco, fue hecho a la medida por la marca neoyorkina SEKS, del diseñador argentino-estadounidense Abel Cepeda Ljoka.

El detalle más llamativo del diseño, que flotaba con la brisa del MetLife Stadium en Nueva Jersey, era el Sol de Mayo. El símbolo argentino, que se posaba en la cadera de la cantante, en vez de tener un rostro en el centro, como en la bandera, contaba con una rosa dorada.

“ENVUELTA EN PATRIA, ES HOY HERMANOS”, escribió la artista, nacida en la ciudad argentina de Quilmes, en una publicación desde el campo de fútbol donde interpretó el cántico nacional.

Mientras Becerra cantaba el himno nacional argentino, se escuchaba a la fanaticada argentina entonando el canto patriótico en el estadio. Igualmente, se veía a la selección, que defiende su título como campeón del mundo, cantando al unísono.

Oriundo de Mendoza, Argentina, el diseñado Cepeda Ljoka dijo, a Galore, que la historia que aspira a contar, a través de su marca SEKS, “es la de un inmigrante que llega a Estados Unidos, atraviesa momentos difíciles y deja atrás tantas cosas para estar aquí, pero sin perder nunca de vista su sueño, y que crea algo original para dejar huella en esta época”.

Tags
ArgentinaCopa del MundoModa
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: