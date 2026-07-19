María Becerra viste la bandera de Argentina para cantar su himno nacional

La cantante María Becerra entonó el himno nacional de su natal Argentina durante la final de la Copa del Mundo 2026, ocasión para la que vistió la bandera de la nación sudamericana.

El vestido, que envolvía la cantante en un corsé y telas azul celeste y blanco, fue hecho a la medida por la marca neoyorkina SEKS, del diseñador argentino-estadounidense Abel Cepeda Ljoka.

El detalle más llamativo del diseño, que flotaba con la brisa del MetLife Stadium en Nueva Jersey, era el Sol de Mayo. El símbolo argentino, que se posaba en la cadera de la cantante, en vez de tener un rostro en el centro, como en la bandera, contaba con una rosa dorada.

“ENVUELTA EN PATRIA, ES HOY HERMANOS”, escribió la artista, nacida en la ciudad argentina de Quilmes, en una publicación desde el campo de fútbol donde interpretó el cántico nacional.

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Mientras Becerra cantaba el himno nacional argentino, se escuchaba a la fanaticada argentina entonando el canto patriótico en el estadio. Igualmente, se veía a la selección, que defiende su título como campeón del mundo, cantando al unísono.