Nueva marca de Meghan Markle se va “sold out” en solo minutos

Una vez más, Meghan Markle demostró el gran poder de su influencia. La duquesa de Sussex lanzó la primera colección de As Ever , su nueva marca de estilo de vida que debutó oficialmente este miércoles.

“Nuestros estantes pueden estar vacíos, pero mi corazón está lleno. Vendimos todo en menos de una hora y no puedo agradecerles lo suficiente... por celebrar, comprar, compartir y creer. Esto es solo el comienzo”, escribió Markle en su cuenta de Instagram , agradeciendo el respaldo de sus más de dos millones de seguidores.

Entre los productos más buscados de As Ever estuvo la miel silvestre, que se fue “sold out” en solo cinco minutos, mientras que el resto de la primera colección, que incluye además una variedad de productos de cocina, también se agotó en menos de una hora.

As Ever también cuenta con el apoyo de Netflix, ya que la firma fue mencionada en la serie With Love, Meghan, que se estrenó el mes pasado y ya ha sido renovada para una segunda temporada.