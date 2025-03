Meghan Markle habla de su vida, a pocas horas del estreno de su nueva serie de Netflix

La conversación también sirvió para sincerarse acerca de los altibajos del lanzamiento de su marca de estilo de vida. “As Ever”, que es su más recién aventura como emprendedora, que no ha estado exenta de controversias.

“Agradezco a todos los que me dieron la gracia de cometer errores y resolverlos, y también de ser indulgente conmigo misma a través de eso. Es una curva de aprendizaje”, dijo.

“Es nuestro nombre compartido como familia, y supongo que no me había dado cuenta de lo significativo que sería para mí hasta que tuvimos hijos. Me encanta que sea algo que Archie, Lili, H y yo tengamos juntos. Significa mucho para mí. Es parte de nuestra historia de amor”, explicó Meghan, quien hace cinco años ella y Harry, de 40, tomaron la trascendental decisión de alejarse de sus roles reales en el Reino Unido y trazar su propio camino, aunque sus títulos siguen vigentes.