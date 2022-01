Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

No imitan a las protagonistas de “Sex and the City” en su vida diaria, pero de cada una aprendieron algo. Se mantuvieron atentas a esta comedia que aborda situaciones dramáticas y plantea temas relevantes para la mujer. Suspiraron con cada aventura amorosa de su personaje favorito, agudizaron su sentido de la moda y ahora, que estrena en la pantalla gigante, se miran en el espejo de “Carrie”, “Samantha”, “Miranda” y “Charlotte” para darse cuenta de que la vida no es tan diferente a lo que vieron en la televisión.