28 de septiembre de 2025
86°nubes dispersas
Selena Gómez deslumbra con su vestido de novia de Ralph Lauren

El diseño se destaca por ser ceñido a la cintura, cuello halter y detalles florales

28 de septiembre de 2025 - 8:49 AM

Selena Gómez y el productor y compositor musical Benny Blanco en su boda en California. (EFE/@selenagomez) (@selenagomez)
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante y actriz Selena Gómez juró amor eterno ayer, sábado, al contraer matrimonio con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia en California.

La artista fue la que compartió la noticia al publicar una serie de fotos en su cuenta de Instagram. Las imágenes fueron acompañadas por un texto que lee “9.27.25”.

Gómez eligió un diseño personalizado de Ralph Lauren. El vestido, confeccionado exclusivamente para ella, se destaca por su escote halter adornado con delicados detalles florales, ceñido a la cintura para realzar la figura. En la parte inferior del diseño optó por una falda fluida elegante. La espalda parcialmente descubierta añadió un toque de sensualidad entre lo clásico y moderno.

Para su cabello, la actriz y cantante optó por un look “vintage” al llevar ondas suaves a la altura del hombro. En cuanto a los accesorios utilizó unos diamantes pequeños y un maquillaje natural y delicado.

