Selena Gómez deslumbra con su vestido de novia de Ralph Lauren

La cantante y actriz Selena Gómez juró amor eterno ayer, sábado, al contraer matrimonio con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia en California.

La artista fue la que compartió la noticia al publicar una serie de fotos en su cuenta de Instagram. Las imágenes fueron acompañadas por un texto que lee “9.27.25”.

Gómez eligió un diseño personalizado de Ralph Lauren. El vestido, confeccionado exclusivamente para ella, se destaca por su escote halter adornado con delicados detalles florales, ceñido a la cintura para realzar la figura. En la parte inferior del diseño optó por una falda fluida elegante. La espalda parcialmente descubierta añadió un toque de sensualidad entre lo clásico y moderno.