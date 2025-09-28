Selena Gómez se casa con el productor Benny Blanco

Santa Bárbara—Selena Gómez se ha casado con el productor musical y compositor Benny Blanco, anunciando la noticia en una publicación de Instagram que muestra a la pareja besándose y abrazándose en un jardín.

“Mi esposa en la vida real”, respondió Blanco a la publicación del sábado de la intérprete nominada al Grammy y al Emmy. Gómez lució un vestido de novia blanco con adornos florales, y Blanco vistió un esmoquin y una pajarita, ambos hechos a medida por Ralph Lauren.

Los paparazzi habían tomado fotos de una enorme carpa al aire libre y otros preparativos en el área de Santa Bárbara.

Amigos de la industria del entretenimiento y marcas a las que está vinculada respondieron con emojis de corazón y felicitaciones. “Nuestra Mabel está CASADA”, dijo la cuenta de su serie “Only Murders in the Building”, y su línea de cosméticos Rare Beauty publicó: “Muy feliz por ustedes dos”.

PUBLICIDAD

Camila Cabello, Amy Schumer y otros también enviaron sus mejores deseos.

Blanco, de 37 años, y G’pmez, de 33, se conocieron hace aproximadamente una década y se comprometieron a finales del año pasado. Trabajaron juntos en la canción de 2019 “I Can’t Get Enough”, que también contó con J Balvin y Tainy.

Entre las canciones en las que se le atribuye como escritor y productor se encuentran: “Teenage Dream” de Katy Perry, “Circus” de Britney Spears y “Moves Like Jagger” de Maroon 5.

Gómez, cuyos éxitos incluyen “Calm Down”, “Good for You”, “Same Old Love” y “Come & Get It”, ha estado en el centro de atención desde que era niña. Apareció en “Barney and Friends” antes de irrumpir como estrella adolescente en “Wizards of Waverly Place” de Disney Channel.