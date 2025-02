El original regalo de Benny Blanco a Selena Gómez en San Valentín

“Cuando a tu prometida no le gusta mucho llevar flores” , escribió Blanco en el video que compartió con la nueva canción que lanzó junto a la artista “Scared of Loving You” .

View this post on Instagram

“Siempre les engaño chicos, mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21/3”, escribió la cantante en un post de Instagram junto a una foto de la pareja y varios emoticonos con corazones.