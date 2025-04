Con 42 entradas en el “Billboard Hot 100″ de todos los géneros, incluso su primer éxito número 1, “Lose You To Love Me” (2019), expandió su alcance en la música latina a través de su papel destacado en “Taki Taki” de DJ Snake , que debutó en el número 1 en la lista de “Hot Latin Songs” en octubre de 2018 donde permaneció por 13 semanas. Desde entonces, la intérprete ha logrado tres éxitos adicionales en el “Top 10″ en la clasificación multimétrica, el cual integra datos de transmisión, ventas digitales y “airplay”, incluyendo “Baila conmigo”, su colaboración con Rauw Alejandro , que alcanzó el número 4 en 2021 y encabezó la lista de “Latin Airplay” durante una semana.

El éxito de Gómez en la música latina alcanzó otro hito con el lanzamiento de “Revelación”, su primer EP en español, que debutó en el puesto número 1 en la lista de “Top Latin Albums”, e hizo historia como el primer álbum de una artista femenina en lograrlo desde “El dorado” de Shakira y le valió una nominación al Grammy por Mejor Álbum de Pop Latino. De igual forma, recientemente lanzó su esperado álbum en colaboración con Benny Blanco “I Said I Love You First”, que ha sido el álbum más exitoso en ventas en su primera semana de estreno de toda su carrera musical. La producción contiene la exitosa canción “Ojos tristes” con The Marías, una reimaginación de la clásica balada de Jeanette de 1981 “El muchacho de los ojos tristes” que entró en el “Top 5″ de la lista de “Hot Latin Songs”.