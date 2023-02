La única diseñadora negra que pertenece al consejo de la moda de Italia, Stella Jean, se retira de la Semana de la Moda de Milán de este mes alegando una falta de compromiso con la diversidad y la inclusión, y el miércoles anunció una huelga de hambre.

Stella Jean le dijo a The Associated Press (AP) que la Cámara Nacional de la Moda de Italia había reducido significativamente el apoyo al colectivo We Are Made in Italy (WAMI), de jóvenes diseñadores de color que trabajan en Italia después de que pronunció un apasionado discurso sobre el precio personal que había pagado por resaltar la injusticia racial. en Italia durante un desfile en septiembre pasado.

Junto a Stella Jean, el colectivo WAMI se retira de la semana de la moda, que iban a inaugurar con una presentación digital.

El presidente de la Cámara de la Moda Italiana, Carlo Capasa, dijo a la AP que lamentaba la decisión de Stella Jean y agregó que el calendario final de la semana de la moda que se presentará el miércoles está “lleno de diversidad”.

“En el calendario que presentamos hoy, verán todo lo que estamos haciendo por las personas de color que trabajan en Italia”, dijo Capasa a la AP.

Jean envió una carta a Capasa informándole de su huelga de hambre, que dijo que sería revocada solo con su garantía por escrito de que no se produciría ningún daño profesional a los diseñadores y apoyos de WAMI “como resultado de nuestra historia de malentendidos”.

“Esta medida mía ciertamente extrema proviene de haber escuchado varias voces del colectivo preocupado por las repercusiones ‘suaves’ o ‘duras’, incluida la dificultad para obtener fondos y servicios de patrocinadores y socios, dado el poder que usted ejerce como presidente de la cámara. en la industria”, escribió en una carta obtenida por AP.

Capasa dijo que aún no había leído la carta y que desconocía la huelga de hambre y el retiro de WAMI. Tanto Stella Jean como WAMI aparecieron en un borrador del calendario de la Semana de la Moda de Milán, en su mayoría avances de ropa de mujer para el próximo invierno, publicado el mes pasado.

WAMI fue lanzado inmediatamente después del movimiento Black Lives Matters en 2020 por Jean, el diseñador afroamericano Edward Buchanan y la directora de la Afro Fashion Week Milano, Michelle Ngonmo, para llamar la atención sobre la falta de representación de las minorías en el mundo de la moda italiana. Siguió algunos errores raciales de las principales casas de moda que llegaron a los titulares mundiales.

Ngonmo le dijo a AP que el apoyo financiero de la cámara para el proyecto había disminuido en los tres años que ha durado hasta ahora, y que la Semana de la Moda Afro de Milán no pudo reunir los $21,000que habría costado. apoya a los cinco jóvenes diseñadores en la creación de looks sólidos para presentar, además de un video.

La cámara de moda italiana apoyó completamente las colecciones de las dos clases de WAMI, cada una con cinco diseñadores, pero la tercera generación no ha recibido ningún financiamiento de la cámara, dijeron Ngonmo y Jean. El espectáculo de septiembre con Jean, Buchanan y WAMI fue financiado a través de otros aliados y sus propias contribuciones.

“Tal vez el mensaje es que toda la industria necesita abrir los ojos y decir qué podemos hacer para que eso suceda”. Ngonmo le dijo a la AP.

Una diseñadora de WAMI, Joy Meribe, abrió los avances de la Semana de la Moda de Milán para la primavera-verano de 2022, en un hito importante para el movimiento.

Pero Jean dijo que tales movimientos habían resultado ser “performativos”.

“Usaron WAMI como un salvoconducto gratuito para la diversidad”, dijo Jean a la AP. Dijo que se retiraba por el cansancio de la “lucha continua” por el reconocimiento de los diseñadores de color en Italia.

“Soy una luchadora por naturaleza, pero no puedo ser así todo el tiempo”, dijo.