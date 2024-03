Así es la casa de campo donde Kate Middleton estaría refugiada

Ahora, en marzo, la princesa no fue vista en casi tres meses y los medios oficiales dijeron que estaría alejada de la vida pública hasta después de las festividades por Semana Santa.

Con poca información concreta, no tardaron en esparcirse los rumores y teorías de conspiración sobre el verdadero paradero de Kate. Las especulaciones sobre su salud alcanzaron un punto crítico el pasado fin de semana cuando se difundió una foto familiar manipulada con Photoshop de Kate con sus hijos en el Día de la Madre.

Una casa con historia

View this post on Instagram

Las dos residencias permanentes y el refugio

Adelaide Cottage cuenta únicamente con cuatro habitaciones (una para el matrimonio y una para cada hijo) y no cuenta con personal doméstico permanente ni viviendo con ellos, dando muestras, una vez más, de la austeridad y simpleza que los caracteriza para criar a sus hijos.

A pesar de todo, Anmer Hall se mantiene como su “refugio campestre”, y un dato curioso sobre esta residencia es que, de acuerdo a Sally Bedell Smith, autora del libro “Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch”, en 2015 la difunta reina Elizabeth hizo un comentario algo extraño sobre Anmer Hall.