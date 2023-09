Charlene de Mónaco, enfadada y cansada de escuchar constantemente rumores sobre una aparente crisis en su matrimonio con el príncipe Albert II, concedió una reveladora entrevista para asegurar que todo se encuentra bien al interior de su familia.

“Me parecen agotadores, no puedo entender de dónde vienen. Me parece como si ciertos medios o personas quisieran vernos separarnos”, revela la princesa consorte a un medio sudafricano llamado “News 24″.

Aunque los rumores de separación entre Charlene de Mónaco y el príncipe Albert siempre los han perseguido, desde finales de agosto se intensificaron luego de que un medio revelara que ya no viven juntos y que si desean verse debe ser con cita previa. Además de que en distintos eventos la princesa consorte aparentemente se nota incómoda.

La exnadadora olímpica, de 45 años, visiblemente enfada asegura; “Si hay mil fotos mías en un evento, eligen una en la que estoy mirando hacia abajo o sin sonreír, luego dicen que parezco infeliz”.

Sumado a las declaraciones de la princesa Charlene, su esposo Albert II de Mónaco también se ha sincerado con el diario “Corriere della Sera” sobre lo dolorosos que resultan dichos rumores; “No entiendo todo esto, que si vive en otro lugar o que tenemos citas previas para vernos, son falsedades”.

El príncipe soberano de Mónaco agrega; “Charlene tuvo algunas dificultades pero ahora, gracias a Dios, las ha superado y está siempre a mi lado. No estamos juntos las 24 horas del día porque somos una pareja trabajadora, a veces solo nos permite vernos al final de un largo día lleno de compromisos”.

En ocasiones anteriores el palacio de Mónaco ha intervenido para aclarar distintos rumores, sin embargo, esta vez permitieron que sus protagonistas sean los encargados de desmentir los señalamientos.

El príncipe Albert II de Mónaco y Charlene Wittstock celebraron su boda el 1 y 2 de julio de 2011 en el palacio Grimaldi de Mónaco. Posteriormente, en diciembre de 2014, se convirtieron en papás de los gemelos Jacques y Gabriella, actualmente de 8 años.