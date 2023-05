El rey Charles III ha realizado un nuevo cambio dentro del palacio de Buckingham que aparentemente podría afectar a tres de sus nietos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

El esposo de la reina Camila, de 74 años, sigue en su lucha por establecer una monarquía sustentable y demostrar que, aunque las generaciones jóvenes no lo perciban de esa forma, está interesado en la agenda climática actual.

Sin embargo, todo indica que los hijos del príncipe William y Kate Middleton serán afectados por dicho cambio, el cual involucra la piscina dentro del palacio de Buckingham.

De acuerdo con el tabloide británico “The Sunday Times”, Charles III le ha pedido a su personal que bajen la temperatura del termostato, por lo que el agua de dicha piscina ahora está en una temperatura diferente a la usual.

De acuerdo con la información, Kate Middleton fue partidaria de que su primogénito, el príncipe George, recibiera clases de natación en dicha piscina desde que tenía un año de edad.

Por tal motivo y aunque se desconoce si la princesa Charlotte y el pequeño Louis siguieron los pasos de George, los expertos reales apuntan a que los hijos del príncipe William serán los principales afectados ante dicho cambio.

De acuerdo con el tabloide británico, aunque la piscina está destinada a los miembros de la familia real, el escritor Brian Hoey revela en su libro “Not In Front of the Corgis: Secrets Of Life” que la corona británica tiene un protocolo para que el personal pueda ingresar de vez en cuando a dicho espacio, por su puesto, deben retirarse si algún royal aparece.

La decisión de Charles III se suma a la implementación de paneles solares en la residencia Clarence House, hecho que realizó en el año 2011, mucho antes de convertirse en monarca.