Conoce el historial de enfermedades que ha sufrido Charles III

Los funcionarios de palacio no especificaron qué tipo de cáncer padece el rey ni qué tan grave es su estado. Sólo dijeron que no está relacionado con el reciente tratamiento hospitalario del rey por agrandamiento de la próstata.

Tratamiento para la próstata

Las autoridades dijeron que by se le instó a descansar antes del procedimiento.

El agrandamiento de la próstata es común en hombres mayores de 50 años y afecta a miles de personas en el Reino Unido. La afección afecta la forma en que se orina y no suele ser una amenaza grave para la salud. No es cáncer y no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata.