Londres - Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, admitió hoy, martes sentirse "decepcionado" tras ver la entrevista que su hija concedió a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey y negó que la familia real sea racista.



La duquesa de Sussex no mantiene contacto con su padre después de que éste hablase con la prensa sensacionalista antes de la boda de la pareja, celebrada en el castillo de Windsor en 2018.



"Tengo un gran respeto por los 'royals' y no creo para nada que la familia real sea racista. No creo que los británicos sean racistas", insistió Thomas Markle en declaraciones a la cadena ITV.