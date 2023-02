Las luchas internas entre los miembros de la familia real británica no cesan. En su autobiografia el principe Harry apuntó sin filtro contra su padre, su hermano, su cuñada y su madrastra. Hizo fuertes e impactantes revelaciones sobre internas en la corona que sorprendieron al mundo y quebraron aún más el vínculo con los suyos.

Entre las grandes víctimas del hijo menor de Lady Diana Spencer estuvieron el príncipe William y su esposa Kate Middleton, a quienes, entre otras cosas, responsabilizó del escándalo que causó su disfraz de oficial nazi en 2005. Pero, sin dudas, una de las más perjudicadas tras la publicación del material autobiográfico fue Camilla Parker Bowles, esposa de Charles III y actual reina consorte, a quien definió como la “tercera persona” en el matrimonio de sus padres.

Si algo demostró el duque de Sussex es que no es una persona que olvida las cosas con facilidad, sin importar cuántos años hayan pasado y, además, en varias oportunidades dejó en claro que Parker Bowles no es precisamente su persona favorita en el mundo. Entre las varias revelaciones que plasmó en papel, contó la rotunda decisión que tomó su madrastra con respecto a uno de los lugares más preciados para él, y aunque ya pasó bastante tiempo de lo ocurrido, para Harry habría sido imperdonable.

Según el medio Page Six, en uno de los pasajes de su autobiografía, Harry sostuvo que Camilla transformó su cuarto de Clarence House -la casa que compartían en Londres- en su vestidor personal, y que lo hizo ni bien él abandonó la residencia. “Traté de que no me importara. Pero especialmente la primera vez que lo vi, me importó”, aseguró.

Ubicada en Londres y construida entre 1825 y 1827, Clarence House supo ser la residencia de la reina Elizabeth II y luego de la reina madre, quien vivió allí con su hija Margareth hasta 2002. Tras su muerte, pasó a ser habitada por Charles, sus hijos y su nueva esposa. Incluso, tras asumir como rey y calzarse la corona, según The Sunday Times fuentes cercanas confirmaron que prefería quedarse allí en lugar de mudarse al palacio de Buckingham.

Si bien pasó mucho tiempo desde aquella época en la que Harry habitó la misma residencia que su padre, las acciones que llevó a cabo la esposa de él en uno de sus espacios más queridos, le generaron una espina que, según dio a entender en sus memorias, aún permanece clavada en su pecho. Sin embargo, esto no fue lo único que dijo en contra de la actual reina consorte, ya que en una entrevista para 60 minutes (CBS) la llamó “peligrosa” y la acusó de tener conexiones con la prensa e intercambiar información que perjudica a su familia.

Sus dichos en la entrevista habrían representado el límite de tolerancia de su familia. Según consignó Daily Mail, Harry “lanzó su crítica más feroz hasta el momento a la segunda esposa de su padre, a lo que se dice que Charles consideró una ‘línea roja’ en una advertencia que le hizo a su hijo antes de su libro y su bombardeo televisivo”.

Con su testimonio, el príncipe habría pasado por sobre la figura de su padre y las posibilidades de una reconciliación, tanto con el cómo con su hermano, heredero al trono británico.