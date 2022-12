Esta mañana se difundieron las primeras imágenes del esperado documental en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia. La serie, dirigida por Liz Garbus y en la que mostrarán su vida, extraoficialmente se supo que estrenará el 8 de diciembre a través de la plataforma de “streaming” Netflix.

“Harry & Meghan” es uno de los estrenos más comentados y su “teaser” advierte que “nadie sabe qué ocurre detrás de las puertas cerradas”. Se trata de una producción de seis episodios en donde se explora lo que la pareja ha vivido desde los primeros días de su relación, hasta llegar a ese momento controversial en el que tomaron la decisión de separarse de la familia real y mudarse a Los Ángeles.

El vídeo, de un minuto de duración comienza con imágenes felices de la pareja en blanco y negro, donde se pueden apreciar sonrisas, besos, viajes, a una embarazada duquesa de Sussex. Mientras, se escucha una voz de fonso en la que lanza una pregunta: “¿Por qué quieres hacer este documental?”, mientras continúa el recorrido de imágenes de los duques de Sussex, quienes se muestran como una pareja enamorada en escenas de su diario vivir, la intimidad de su hogar y hasta en su cocina.

Mientras, las imágenes se vuelven más tristes, se escucha al príncipe Harry decir muy serio la frase: “Nadie sabe qué ocurre detrás de las puertas cerradas”. Poco después, a modo de disculpa, en lo que se pudiera interpretar que se refiere al hecho de haber roto relaciones con la Casa Real británica y comenzado una nueva vida en Estados Unidos, indica que ha hecho “todo lo posible para proteger a mi familia”.

“Cuando las apuestas son tan altas, ¿no tiene más sentido que seamos nosotros los que contemos nuestra historia?”, se escucha decir a Meghan Markle al final del vídeo promocional.

Según lo que ha trascendido, la serie no se limitará a la historia de amor de una pareja, sino que retratará el mundo y las relaciones que tienen con otras personas. Para ello, Netflix ha contado con los testimonios de familiares y amigos, muchos de los cuales nunca habían hablado públicamente de los duques de Sussex.

A finales de septiembre se aseguró que el Harry y Meghan se encontraban desesperados por realizar cambios en la docuserie que está por estrenar. “Se están dando muchas conversaciones. Escuché que Harry y Meghan quieren que la serie se lleve a cabo hasta el próximo año, quieren detenerla”, explicó una fuente cercana en aquel momento al medio “Page Six”.

De acuerdo con la fuente, dichos cambios tenían relación con comentarios que Harry y Meghan de Sussex realizaron sobre el rey Charles III, la reina Camilla y los príncipes de Gales, William y Kate.

Sin embargo, el experto en realeza Neil Sean negó dicha versión. “Una muy buena fuente me dijo que si no hay conclusión en esa serie documental es porque simplemente no hay suficiente contenido”, explicó al programa de Fox Business.

Habían trascendido diversos nombres para docuserie, tales como: “En casa con el estilo del duque y la duquesa de Sussex” y “Chapters”, pero finalmente ya se sabe que simplemente es “Harry & Meghan”. En septiembre del 2020 se dio a conocer que los duques de Sussex habían firmado un millonario contrato con Netflix.