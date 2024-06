Libro detalla tensiones entre Meghan Markle y Victoria Beckham

En el libro “The House of Beckham: Money, Sex and Power” del biógrafo estadounidense Tom Bower se afirma que la duquesa de Sussex, Meghan Markle , pareció creerse superior a Victoria Beckham , esposa de David Beckham , debido a su estatus en la familia real británica.

La tensión entre las parejas continúa, con fuentes anónimas asegurando que una reconciliación es poco probable. La acusación de filtrar información sobre los Sussex a la prensa enfureció a David Beckham. Además, en su libro anterior, “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” (2022), Bower mencionó otros incidentes, como la negativa de Meghan a devolver unos zapatos de la marca italiana Aquazzura y sus quejas sobre el tamaño de una habitación de hotel.