Un tribunal británico rechazó el jueves el recurso de la editora de un diario que buscaba revocar una sentencia anterior que determinó que había violado la privacidad de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, al publicar extractos de una carta que le escribió a su padre, de quien está distanciada.

La Corte de Apelaciones ratificó el fallo emitido por el Tribunal Superior en febrero, según el cual la publicación por parte de la editorial Associated Newspapers, dueños de los periódicos The Mail on Sunday y de The MailOnline, de la misiva que Meghan le escribió a su padre, Thomas Markle, después de casarse con el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II de Inglaterra, en 2018 fue “manifiestamente excesiva y, por tanto, ilegal”.

En un comunicado, Markle, de 40 años, dijo que el juicio del jueves no fue solo una victoria personal sino una victoria “para cualquiera que alguna vez haya tenido miedo de defender lo que es correcto”.

“Lo que más importa es que ahora somos colectivamente lo suficientemente valientes como para remodelar una industria sensacionalista que condiciona a la gente a ser cruel y se beneficia de las mentiras y el dolor que crean”, dijo la madre de dos hijos, Archie y Lillibet.