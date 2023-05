Meghan, la duquesa de Sussex, alentó a las mujeres a buscar inspiración para luchar por la equidad cuando aceptó el premio Ms. Foundation Women of Vision el martes por la noche, junto con la cofundadora de Black Voters Matter, LaTosha Brown.

“Nunca es demasiado tarde para comenzar”, dijo Meghan en el Ziegfeld Ballroom en Manhattan. “Puedes ser el visionario de tu propia vida... Todavía queda mucho trabajo por hacer”.

Su discurso de aceptación cerró la gala anual de Ms. Foundation for Women, parte de la celebración del 50 aniversario de la fundación de mujeres más antigua del país. La gala también dio inicio a la campaña de recaudación de fondos más grande jamás realizada por la fundación —$100 millones durante los próximos 12 meses— que se utilizarán para promover las iniciativas centradas en la equidad de la organización y su misión de promover el poder colectivo de las mujeres.

La fundación ya está a más de la mitad de su objetivo. Anunció que la difunta fotógrafa y filántropa Lucia Woods Lindley donó $50 millones, el legado más grande en la historia de la fundación. Las ganancias de la gala en sí recaudaron otro millón de dólares, y los asistentes donaron casi $500,000 durante la cena.

Con su madre, Doria Ragland, en la audiencia, Meghan contó cómo Ms. Magazine siempre estaba en su casa y cómo afectó su visión del mundo.

“Soy una mujer que se mantiene inspirada e impulsada por esta organización”, dijo, mirando a la cofundadora de Ms. Foundation, Gloria Steinem, quien la presentó junto con la actual directora ejecutiva de la fundación, Teresa C. Younger. “Me permitió reconocer que parte de mi mayor valor y propósito en la vida era defender a aquellos que no se sentían escuchados, hacer frente a la injusticia y no tener miedo de decir lo que es verdad, lo que es justo y lo que es correcto”.

Aunque el evento fue su primera aparición pública desde que se saltó la coronación de su suegro, el rey Charles III, a principios de este mes para quedarse en su casa en California para el cuarto cumpleaños de su hijo, el príncipe Archie, no mencionó la ceremonia. Su esposo, el príncipe Harry, asistió a la coronación en Londres y luego se apresuró a regresar a California.

Meghan y el príncipe Harry dirigen su filantropía a través de su Fundación Archewell, que proporcionó casi 13 millones de vacunas contra el COVID-19 con su socio Global Citizen y ayudó a reasentar a casi 175 000 refugiados de Ucrania y Afganistán en los Estados Unidos con su socio Welcome.US, según su informe anual de 2022. informe.

El CEO de Global Citizen, Hugh Evans, dijo que los líderes de la Fundación Archewell ayudaron a recaudar cientos de millones de dólares para las vacunas contra el COVID-19 a través de Global Citizen VAX Live, al mismo tiempo que ayudaron a convencer a las naciones más ricas del mundo para que proporcionen algunas de las dosis a quienes viven en otras naciones. Evans dijo que estaba impresionado con la ética de trabajo de Meghan cuando se unieron en mesas redondas para promocionar el evento en 2021.

“Diría que está dispuesta a arremangarse y ser práctica”, dijo Evans a The Associated Press. “Cuando ves a alguien dispuesto a pasar su tiempo, sin hacer las cosas glamorosas, pero dispuesto a hacer las cosas detrás de escena, eso siempre es una buena señal”.

La cofundadora de Black Voters Matter, LaTosha Brown, recibió su premio Woman of Vision de manos de su amiga de toda la vida, fundadora del movimiento #MeToo, Tarana Burke, quien dirigió a los asistentes con una canción para dar la bienvenida a Brown al escenario. Brown luego pronunció una canción edificante propia, antes de pronunciar un discurso conmovedor sobre trabajar por el cambio.

“Incluso el dolor tiene un propósito”, dijo. “Lo que está sucediendo en este país en este momento, no se trata solo de lo que van a hacer los republicanos o los demócratas. Realmente es una pregunta sobre qué es lo que vamos a hacer colectivamente para apoyarnos en este momento de incomodidad y reconocerlo como una oportunidad para hacerlo bien porque no lo hemos hecho bien”.

La estrella de Broadway Audra McDonald se tomó un descanso de su gira actual para asistir a la gala y mostrar su apoyo a la duquesa de Sussex y Brown. “La amo tanto”, dijo McDonald sobre Brown. “Es un honor conocerla un poco y elegir su cerebro y ver esa pasión, ese impulso y esa sabiduría. Ella es una heroína.

La organización de Brown, Black Voters Matter, trabaja con comunidades en 25 estados y el Distrito de Columbia para hacer que su votación sea más efectiva, mientras que su Instituto de Desarrollo de Capacidades Black Voters Matter financia la educación de votantes, registros y otros programas para ampliar el acceso a la votación.

“No sé cómo lo hace todo”, dijo McDonald. “Puso las botas en el suelo”.

La fundación Ms. también honró a Wanda Irving, cofundadora del Proyecto de Acción Materna de la Dra. Shalon, y a Kimberly Inez McGuire, directora ejecutiva de URGE, así como a la activista por el derecho al aborto de Texas Olivia Julianna y a la defensora LGBTQ+ Rebekah Bruesehoff.

“Ya no digo que estoy luchando por la igualdad”, dijo Julianna, al aceptar su premio como líder emergente. “En la América moderna, no estoy luchando por la igualdad. Estoy luchando por la liberación de un sistema patriarcal de supremacía blanca. Como mujer latina abiertamente queer, no se equivoquen, no quiero ser igual a los hombres en este país. No quiero el poder de oprimir con intención”.