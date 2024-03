Meghan Markle regresa a Instagram

La primera historia de Instagram del nuevo perfil muestra a la actriz californiana recogiendo flores y cocinando con la canción “I Wish You Love”, de Nancy Wilson, de fondo.

Sobre su inactividad en redes, Markle explicó en la edición de 2020 de las conferencias Fortune Most Powerful Women Next Gen Summit que por su “propia preservación” tomó la decisión personal de no tener ninguna cuenta y que le resultó “útil”.