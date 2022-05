A pocos días de que Meghan Markle viaje con su familia al Reino Unido para los festejos del Jubileo de Platino de la reina Elizabeth II, su papá, Thomas Markle, fue internado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral y se sabe que su estado es delicado.

El hombre, de 77 años, también viajaría a Londres con el periodista Dan Wootton, quien dio la exclusiva.

“Estoy devastado por informar esta noticia, a solo siete días antes de que Thomas se hubiera unido a mí en Londres para celebrar los 70 años de la Reina en el trono para un especial de televisión en mi programa GB News, cumpliendo su deseo de visitar el Castillo de Windsor”, dijo el periodista.

“Pero, en un cruel giro del destino, ahora no podrá hacer el viaje mientras se recupera en el hospital, al igual que se perdió la boda de su hija con el duque de Sussex después de sufrir un ataque al corazón. He estado al tanto del derrame cerebral desde esta mañana y había acordado con Thomas y su angustiada hija Samantha no informar la noticia mientras se sometía a más pruebas para establecer la gravedad del derrame cerebral”, siguió el informe de Wootton.

Por su parte, Samantha Markle, hermana de Meghan de Sussex pidió privacidad para su familia y volvió a empuñar la daga contra la actriz, a quien culpa de la mala salud de su papá.

Meghan's father Thomas Markle has suffered a major stroke, reveals DAN WOOTTON | Daily Mail Online https://t.co/Bp3ok544eN — Cary (@Cary57982484) May 25, 2022

“Mi padre se está recuperando en el hospital. Pedimos privacidad para la familia, para su salud y bienestar. Solo necesita paz y descanso. Buena suerte. Estamos orando. Solo necesita un poco de descanso. Es una farsa cuánto lo han torturado y cuánto ha tenido que pasar gracias a la indiferencia de mi hermana en los últimos años. Eso es imperdonable”, escribió de acuerdo con Daily Mail.

Según el periodista, Thomas Markle había estado recibiendo innumerables ataques por parte de los fanáticos de Meghan Markle y, debido a ello, comenzó con problemas de presión alta. También dio a conocer que nadie le ha brindado ayuda para solventar los gastos médicos.

“Iba a ser presentado por mí y la exestrella de ‘I’m A Celebrity’ y comentarista de la sociedad real Lady Colin Campbell durante la visita, con una serie de eventos planeados para rendir homenaje a la Reina y su herencia escocesa”.

Hasta el momento se sabe que Meghan Markle no se ha acercado a su papá para brindarle ayuda.