Reina de la moda circular: Máxima de Holanda repite elegante vestido en un acto oficial

El tercer martes de septiembre es un día sumamente importante en los Países Bajos, puesto que se conmemora el Día del Príncipe y, por este motivo, la familia real se reúne en el Teatro Real para posteriormente saludar desde el balcón del Palacio Noordeinde.

Este año tuvo como momento destacado el debut de la princesa Ariane, la menor de las tres hijas de la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro, quien el pasado 10 de abril alcanzó la mayoría de edad.

Además de la importancia de la convocatoria, hubo un tema central: los outfits. Este año, Zorreguieta se lució con un sofisticado diseño con brillos con el que reafirmó que es la “embajadora” de la moda circular. ¿El motivo? Lo usó para el mismo evento 14 años antes.

En el importante evento, el Senado y la Cámara de Representantes llevaron a cabo la reunión de Estados Generales para presentar sus propuestas para el próximo año y reflexionar sobre la situación del país. La convocatoria se realizó en el Royal Schouwburg, ubicado en La Haya, y el rey Guillermo Alejandro dio el tradicional discurso desde el trono, sentado junto a la reina.

Para esta nueva edición del Día del Príncipe, la monarca nacida en Argentina se lució con un vestido de Jan Taminiau, uno de sus diseñadores predilectos desde hace años. Se trató de una pieza de manga larga en un tono verde claro casi gris, con una parte superior drapeada y completamente bordada con pequeñas lentejuelas, un cinturón y una voluminosa falda con cola que le daba movimiento y sofisticación al “look".

Lo complementó con unos zapatos altos a tono, un clutch plateado y guantes. No obstante, indiscutidamente la pieza central fue su tocado, uno de sus accesorios predilectos. Lució una pieza en color gris con plumas y flores de seda de Berry Rutjes Jr. Hat Designer. Se recogió el cabello en un rodete bajo y añadió unos pequeños y delicados pendientes para no robarle protagonismo al sombrero.

Así como el año pasado para este mismo evento Zorreguieta estrenó un vestido y le cedió el diseño en color rojo que usó para el Día del Príncipe de 2002 a su hija Alexia, este año ella misma decidió repetir vestuario. A lo largo de los años, la monarca nacida en la Argentina recicló cientos de prendas y demostró que no es necesario estar “de estreno” en cada ocasión. Esta vez no fue la excepción.