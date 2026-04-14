Abren periodo para que agricultores aseguren sus cultivos con subsidios del gobierno

De cara al inicio de la temporada de huracanes en junio de 2026, el Departamento de Agricultura alentó a los agricultores y agroempresarios a proteger sus cultivos con la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA).

El Programa de Seguros Agrícolas ofrece a los agricultores protección ante riesgos como huracanes, inundaciones y otros fenómenos atmosféricos que pueden causar pérdidas significativas en la producción agrícola.

“La frecuencia de eventos atmosféricos que suele caracterizar a la temporada de huracanes nos obliga a tomar decisiones responsables para proteger nuestra producción agrícola. Asegurar la finca es una de las herramientas más importantes que tiene el agricultor para proteger su inversión, su trabajo y el sustento de su familia”, expresó Irving Rodríguez Torres, secretario de Agricultura.

El titular destacó que el seguro agrícola ofrece protección para cultivos clave de la agricultura local como café, frutales como mango y aguacate, cítricos, guineo y plátano, entre otros.

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El periodo de ventas de seguros para cultivos perennes comienza el 1 de abril y se extiende hasta el 31 de mayo de 2026.

Durante estas fechas, Agricultura, a través de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), ofrece subsidios para ayudar a reducir el costo de la prima del seguro para los agricultores.

Este programa contempla un subsidio de prima de 45% durante el mes de abril y de 35% durante el mes de mayo, hasta un máximo de $5,000 por agricultor por región agrícola, como parte de los incentivos que ofrece Agricultura para promover que más agricultores aseguren sus fincas.

“Desde el Departamento de Agricultura estamos haciendo un llamado a todos los agricultores a no esperar a que ocurra un desastre para tomar acción. Contar con un seguro agrícola brinda estabilidad y permite que el agricultor pueda recuperarse más rápido ante cualquier evento que afecte su producción”, añadió Rodríguez Torres.

Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas, Javier Lugo Rullán, explicó que el programa cuenta con distintos niveles de cobertura que permiten proteger tanto la cosecha como la plantación, dependiendo del cultivo y del nivel de protección que seleccione el agricultor.

“El seguro agrícola es una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones agrícolas. Nuestro programa ofrece distintas opciones de cobertura para proteger los cultivos ante eventos como huracanes e inundaciones, que son los fenómenos atmosféricos que más impactan nuestra agricultura”, indicó Lugo Rullán.

Asimismo, el director ejecutivo recordó que, además de los subsidios disponibles, el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA) ofrece financiamiento a 12 meses para cubrir el costo del seguro, mediante un trámite simplificado que facilita el acceso a esta herramienta de protección para el agricultor.