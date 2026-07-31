Agricultura declara en cuarentena cuatro municipios por aumento en detecciones de la mosca del Mediterráneo

El Departamento de Agricultura declaró una emergencia fitosanitaria ante el aumento en las detecciones de la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) en San Juan.

El pasado 17 de julio, la agencia activó un protocolo tras detectar dos ejemplares de la plaga agrícola en el Viejo San Juan, una de las de mayor impacto económico a nivel mundial.

Una emergencia fitosanitaria es una situación repentina caracterizada por la detección o rápida propagación de una plaga peligrosa, exclusivamente en los cultivos.

La medida fue establecida mediante la Orden Administrativa 2026-19, firmada por el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, quien aclaró que la plaga no representa un riesgo para la salud humana, pero sí constituye una amenaza para la producción agrícola al infestar frutas y algunos vegetales.

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“Queremos orientar con claridad desde el inicio reiterando que esta plaga no afecta la salud humana. La declaración de emergencia es una medida preventiva y operacional que nos permite actuar con mayor rapidez, establecer una zona de cuarentena, movilizar recursos y fortalecer todas las acciones necesarias para proteger nuestros cultivos”, expresó el funcionario.

La declaración tiene el propósito de agilizar las labores de vigilancia, contención y erradicación en coordinación con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura federal (USDA APHIS).

Como parte de la orden, se estableció una zona de cuarentena que comprende sectores de San Juan, Loíza, Cataño y Toa Baja, dentro de un perímetro de 27.29 millas cuadradas.

Este es el perímetro establecido para la cuarentena. (Suministrada)

La agencia precisó que la cuarentena no aplica a toda la isla y que el área podrá modificarse o ampliarse conforme avance el monitoreo de la plaga.

Según Agricultura, la declaración permite intensificar la instalación de trampas de monitoreo, delimitar las áreas afectadas, inspeccionar mercados agrícolas, comercios, centros de distribución, puertos y aeropuertos, así como aplicar tratamientos fitosanitarios, destruir frutas infestadas cuando sea necesario e imponer restricciones al movimiento de frutas hospederas, material vegetal y otros artículos regulados.

La orden también autoriza al Departamento de Agricultura a colaborar directamente con USDA APHIS, agencia federal que mantiene la jurisdicción primaria sobre las acciones regulatorias relacionadas con plagas cuarentenarias.

“Estamos actuando con urgencia, pero también con orden, rigor científico y en coordinación con las autoridades federales”, sostuvo Rodríguez Torres.

¿Qué es la mosca del Mediterráneo?

La mosca del Mediterráneo es considerada una de las plagas agrícolas más destructivas por su capacidad para infestar más de 250 especies de frutas y vegetales. Entre los cultivos que podrían verse afectados figuran el mango, los cítricos, la guayaba, la papaya, el aguacate, la acerola, la parcha y la carambola.

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Aunque la plaga no representa un riesgo para las personas, Agricultura advirtió que puede provocar daños significativos a la calidad de las frutas, aumentar los costos de producción y generar restricciones al movimiento y comercialización de productos agrícolas.

Como parte de la respuesta, el Departamento solicitó la activación del sistema de comando de incidentes (Incident Command System, en inglés), que permitirá coordinar las labores entre agencias estatales y federales, además de asignar el personal técnico que dirigirá las operaciones de vigilancia y erradicación.

La Orden Administrativa también dispone que municipios, productores agrícolas, comerciantes, distribuidores, vendedores y demás entidades colaboren con las autoridades durante las inspecciones y labores de monitoreo.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La agencia exhortó a residentes, comerciantes, transportistas y visitantes a seguir las siguientes recomendaciones:

No trasladar frutas frescas desde el área intervenida hacia otros municipios hasta nuevo aviso.

No llevar frutas recogidas del suelo o de árboles del área a residencias, fincas o establecimientos comerciales.

No desechar frutas dañadas o sospechosas en patios, solares, fincas o áreas agrícolas.

Inspeccionar las frutas y observar si presentan perforaciones inusuales, áreas blandas, caída prematura o presencia de larvas.

Permitir el acceso del personal autorizado de USDA APHIS, el Departamento de Agricultura y el Municipio de San Juan durante las labores de inspección e instalación de trampas.

Seguir únicamente las orientaciones emitidas por las autoridades oficiales.

“La cooperación ciudadana será determinante para evitar la dispersión accidental de esta plaga. Una fruta puede aparentar estar saludable y, aun así, contener huevos o larvas”, indicó el secretario.