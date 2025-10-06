Opinión
6 de octubre de 2025
Ballester Food Service distribuirá la leche fresca de Tres Monjitas

El acuerdo amplía el alcance del producto hacia nuevos clientes y asegura mejores condiciones de manejo y conservación del lácteo

6 de octubre de 2025 - 4:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Es la primera vez en su historia que Tres Monjitas establece un acuerdo con un agente corporativo como distribuidor externo, siendo este caso Ballester Food Service. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La distribuidora Ballester Food Service apoyará a la única elaboradora de leche fresca en Puerto Rico, Vaquería Tres Monjitas, en la distribución y venta del lácteo a nuevos clientes en varios segmentos del canal institucional o food service.

Es la primera vez en la historia de Tres Monjitas que se establece un acuerdo con un agente corporativo como distribuidor externo.

“Nos llena de orgullo formalizar esta alianza estratégica entre dos empresas puertorriqueñas y centenarias, cada una líder en su campo, para llegar más eficientemente a clientes potenciales que actualmente no llegamos, ya que nuestro portafolio de productos está más dirigido a canales donde el consumidor se lleva los productos a la casa”, dijo Orlando González Núñez, gerente general de Tres Monjitas.

Es a través del canal institucional que se suplen los productos que se utilizan en la confección de alimentos en restaurantes, hoteles, hospitales, entre otros. Para un mejor manejo del lácteo, Tres Monjitas diseñó un empaque de 64 onzas, exclusivamente para el canal de distribución que facilitará Ballester.

Para un mejor manejo del lácteo, Tres Monjitas diseñó un empaque de 64 onzas, exclusivamente para este canal de distribución con Ballester. (Suministrada)

“Ballester es líder en este canal y, al igual que Tres Monjitas, somos dos de las principales compañías de distribución en Puerto Rico, por lo que unir nuestras fortalezas fue una decisión lógica y natural para ambas empresas. De esta forma confiamos en vender más leche fresca producida por los ganaderos en las fincas de Puerto Rico”, abundó González Núñez.

La distribuidora con base en Cataño es una empresa familiar establecida en 1914 y representa a más de 100 marcas, que incluyen comestibles, productos refrigerados y congelados, bebidas y artículos para el hogar.

“Estamos entusiasmados de anunciar esta alianza que amplía la distribución de leche fresca para clientes de food service alrededor de todo Puerto Rico. Dos empresas centenarias de gran impacto y legado se unen para fortalecer sus ofrecimientos de leche fresca en un nuevo empaque de más larga duración para atender las necesidades de cientos de restaurantes, cafeterías y otros establecimientos”, indicó Vera Rosado.

Por su parte, Guillermo Vera Rosado, gerente general de Ballester Food Service, informó que los primeros camiones ya están en ruta con la leche fresca en el nuevo empaque.

