El paso del huracán Fiona dejará unas consecuencias en la agricultura que podrían compararse con lo sucedido luego del huracán María en 2017. Para los agricultores del país, la historia se repite.

“Podríamos catalogar estas pérdidas iguales a las que dejó María. Aunque no vimos el mismo viento, la cantidad de agua de Fiona saturó los terrenos y fue suficiente para compararse con el efecto de los vientos porque las plantas perdieron agarre y se fueron al piso. Ese fue el efecto en los plátanos y los guineos, al igual que las hortalizas”, opinó Héctor Cordero Toledo, presidente de la Asociación de Agricultores. “Hemos tenido las mismas pérdidas”.

Estimó que los niveles de pérdidas en el agro aumentarán una vez logren acceso a todas las fincas.

“Hay muchas áreas a las que no hemos podido llegar, ni tenemos comunicación con los agricultores”, afirmó. “En el área de los pollos, vimos visuales donde camadas de los pollitos que se iban a convertir en pollos To Rico para noviembre y diciembre, murieron ahogadas. Uno de los retos que estamos confrontando ahora es la salud emocional de los agricultores”.

El agricultor Dawin Santiago de Jesús acudió a sus redes sociales para vender los plátanos que quedaron en el suelo de su finca en San Sebastián. La estrategia funcionó y el martes se dirigía a vender 800 plátanos a un restaurante en Ponce. Su estimado es que, una vez comience a sembrar, podrá levantar nuevamente su cosecha en un año o año y medio.

“Ya yo empecé en esto. No me voy a echar atrás. Es algo que el país necesita. Yo tengo 38 años y me gusta esto. Con mi papá, estamos metiendo mano para echar el terreno hacia adelante”, afirmó.

Para el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, las pérdidas agrícolas de Fiona serán significativas, pero no superarán las reportadas durante el huracán María.

“Yo no compararía el evento con María, que fue un evento que nos dejó sin electricidad por un año en la montaña. Hemos visto el tendido eléctrico y, en su mayoría, los postes están en su lugar. Los centros de empaque se ven bien”, aseguró, al afirmar que la mayoría de la infraestructura agrícola está en pie.

Reconoció el efecto que tienen estas pérdidas para los agricultores.

“Yo he perdido todo cinco veces. Es difícil, pero hay ánimo y ganas y eso lo hemos visto”, aseveró.

El director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas, Javier Lugo Rullán, informó que luego de María pagaron un estimado de $54 millones en seguros unos 3,500 agricultores asegurados. Actualmente la corporación representa unos 5,000 agricultores. Un análisis de académicos de la Universidad de Puerto Rico acerca del impacto de María en la agricultura reveló que los caficultores solo habían comprado seguro para el 41% de las cuerdas y el 48% de la producción esperada. Las pérdidas de María se estimaron entonces en el 79% de las cuerdas dedicadas a la siembra de café y después del desastre, la cosecha pudo menguar hasta 77%, de acuerdo con estimados de ese sector agrícola.

El Departamento de Agricultura federal estimó que el huracán María destruyó el 80% del valor de la cosecha, causando más de $780 millones en pérdidas.

Sobre las pérdidas en el sector agrícola luego de Fiona, el secretario ya inspeccionó varias fincas de café, incluyendo algunas en Adjuntas. Según dijo, no será hasta más adelante que podrán estimar el costo total de las pérdidas.

“Hemos visto desde siembras que se perdió lo que estaba maduro, otras que se afectaron los árboles jóvenes por el viento y las escorrentías del agua. En el café es prematuro decir cuáles son los daños”, explicó. “En el área de la leche, dispusimos 500,000 litros. Es posible que no puedan procesar hoy (ayer) por falta de agua. Estamos en comunicación con (la AAA) para ver si es posible que llegue el agua a las plantas”.

“Tenemos los medios para comunicarnos activos y eso nos ha ayudado mucho para ir levantando datos. Gracias a Dios tenemos una buena comunicación con Agricultura federal y hemos establecido un equipo para apoyarnos con las solicitudes que hemos hecho”, dijo el secretario. “Voy a enviar una carta al secretario de Agricultura federal para darle un resumen de lo que ha sucedido. Sabemos cuáles son los puntos débiles y esperamos que la ayuda llegue más rápido de lo que llegó para María”.

Recordó que luego de María, las ayudas tardaron más de nueve meses en llegar.