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Departamento de Agricultura toma medidas tras reaparición del gusano barrenador en Estados Unidos: esto es lo que hará

El secretario Irving Rodríguez Torres aclara que, al momento, no hay ningún caso en la isla

5 de junio de 2026 - 9:28 AM

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La miasis por gusano barrenador es una infestación parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. (Juan Manuel Blanco)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

San Juan - El Departamento de Agricultura de Puerto Rico anunció este viernes que adoptará medidas preventivas para fortalecer la protección de la salud animal y mantener las condiciones sanitarias en la isla ante la detección de la miasis por gusano barrenador en Estados Unidos.

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“Es importante que nuestros ganaderos, veterinarios y la ciudadanía sepan que en estos momentos no existe ningún caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Puerto Rico”, aseguró el titular de Agricultura en la isla, Irving Rodríguez Torres, en un comunicado.

La miasis por gusano barrenador es una infestación parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

El gusano barrendador es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos. No obstante, infestan comúnmente al ganado. El parásito tiende a alimentarse del tejido vivo de los mamíferos, ocasionando graves daños y lesiones que podrían llegar a ser mortales. Una mosca puede poner entre 200 y 300 huevos a la vez y hasta 3,000 huevos durante su vida de entre 10 y 30 días.
1 / 6 | ¿Qué es el gusano barrenador? Puede causar una infección parasitaria y regresó a Estados Unidos. El gusano barrendador es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos. No obstante, infestan comúnmente al ganado. - John Kucharski / WikiCommons

Pocas horas después de la puesta, las larvas eclosionan y se alimentan de tejido vivo, lo que genera lesiones profundas, pérdida de función en las zonas afectadas y, en casos graves, la muerte.

Su tratamiento requiere la extracción manual o quirúrgica de los parásitos y cuidados locales para prevenir infecciones secundarias.

Según dijo Rodríguez Torres, la detección reportada del gusano ocurrió en el estado de Texas y las posibilidades de que esta plaga llegue a Puerto Rico “continúan siendo mínimas debido a los estrictos controles sanitarios y requisitos de importación que ya mantenemos en vigor”.

“Aun así, nuestra responsabilidad es actuar de manera preventiva y fortalecer las medidas de vigilancia para proteger nuestra agricultura”, reconoció.

Entre las medidas preventivas, Rodríguez Torres informó que firmará una Orden Administrativa, que establecerá requisitos sanitarios extraordinarios para la importación de animales procedentes de jurisdicciones donde se haya detectado la presencia de esta plaga o que se encuentren bajo vigilancia, control o cuarentena por parte de las autoridades federales.

La Orden Administrativa requerirá que todo animal procedente de áreas afectadas cuente con una inspección veterinaria realizada por un profesional acreditado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos previo a su embarque hacia Puerto Rico.

Además, se exigirá una certificación oficial que haga constar que el animal fue examinado físicamente y que no presenta evidencia de infestación por gusano barrenador, incluyendo la revisión de heridas, lesiones y cavidades naturales.

La orden también reforzará los requisitos de identificación oficial, tratamientos preventivos contra ectoparásitos y medidas adicionales de vigilancia sanitaria para animales importados.

Asimismo, el Departamento de Agricultura establecerá una cuarentena obligatoria para el ganado importado procedente de áreas identificadas como de riesgo, la cual será supervisada por personal de Servicios Veterinarios con el propósito de monitorear cualquier signo compatible con enfermedades o infestaciones que puedan representar una amenaza para la salud animal local.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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