El Departamento de Agricultura impulsa la compra de huevo local

El Departamento de Agricultura encaminó varias medidas para garantizar la venta y consumo del huevo producido en Puerto Rico y para apoyar a los avicultores.

El secretario de la agencia, Irving Rodríguez Torres, anunció en comunicado de prensa que las medidas buscan impulsar esta industria durante el verano, cuando se reduce el consumo con el cierre de las escuelas y los comedores escolares.

Rodríguez Torres informó que, luego de una reunión con los representantes del sector y las principales cadenas de supermercados, acordaron desarrollar promociones especiales que incentiven el consumo de huevo local.

1 / 20 | Huevos frescos de la granja, a la mesa. La Hacienda Almácigo es la única en Puerto Rico, utilizando el sistema de pastoreo de gallinas para su producción de huevos. - Suministrada 1 / 20 Huevos frescos de la granja, a la mesa La Hacienda Almácigo es la única en Puerto Rico, utilizando el sistema de pastoreo de gallinas para su producción de huevos. Suministrada Compartir

La cadena Econo inició la campaña el pasado 26 de junio, ofreciendo una promoción de dos docenas de huevo local por $5.00. A esta iniciativa se sumará Mr. Special a partir del 2 de julio con la misma oferta, mientras que Pueblo comenzará su promoción el 15 de julio, ampliando así el alcance de esta campaña dirigida a incentivar el consumo de huevo producido en Puerto Rico y brindar apoyo directo a los avicultores locales.

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“Estas cadenas han realizado un esfuerzo conjunto para respaldar la producción local mediante promociones que faciliten el movimiento del inventario y beneficien tanto a los consumidores como a los productores”, informó la agencia.

El secretario, en tanto, agradeció a las cadenas de supermercados al indicar que “este es un ejemplo de cómo podemos fortalecer el mercadeo del producto local mediante alianzas estratégicas”.

Además de este acuerdo con el sector privado, Agricultura implementará otras iniciativas para apoyar a la industria. Entre ellas, trabaja una compra directa de huevo local mediante una subvención federal de cerca $1 millón, destinada a incorporar este producto en cajas de alimentos distribuidas a organizaciones sin fines de lucro, con el propósito de aliviar el exceso de inventario y brindar respaldo inmediato a los productores.

“Nuestro compromiso es utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros avicultores. Hemos logrado acuerdos con los principales supermercados para promover el huevo local y, paralelamente, trabajamos una inversión de cerca de un millón de dólares, mediante fondos federales, para adquirir producción local que será distribuida a través de organizaciones sin fines de lucro. Son acciones concretas dirigidas a sostener la industria mientras continuamos evaluando otras alternativas que fortalezcan su competitividad”, afirmó Rodríguez Torres.

El secretario explicó que la agencia continúa orientándose sobre las alternativas legales y comerciales disponibles para atender las preocupaciones expresadas por el sector respecto a la entrada de huevo importado a precios considerablemente bajos.

Finalmente, el titular de Agricultura hizo un llamado a toda la ciudadanía a respaldar la producción local aprovechando las ofertas especiales disponibles en los supermercados.