Un brote de influenza aviar en Estados Unidos ha provocado un aumento de precios y escasez de huevos en los supermercados de Puerto Rico.

El problema se agrava cuando, a nivel local, la producción de huevos ha sido desplazada y ha caído de casi un 100% a solo 20%.

Las autoridades estadounidenses han estado batallando con este brote desde el pasado mes de enero y ya se encuentra en 42 estados del país norteamericano.

“Esta enfermedad no tiene cura, no tiene forma de tratamiento. Lo que se hace es que, a donde llega la enfermedad, donde se detecta, se sacrifican los animales para que no siga regándose... Ya se han sacrificado cerca de 50 millones de aves”, precisó el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, en entrevista con Radio Isla 1320.

“No hay la suficiente oferta y provoca altos precios, que ya venían más altos de lo normal por la inflación y los costos de los granos. Esto lo que ha hecho es empeorar la situación”, agregó.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), la influenza aviar se encuentran de forma natural entre las aves acuáticas salvajes, pero pueden infectar a las especies de corral domésticas. Este virus no suelen infectar a los seres humanos, aunque se han registrado casos esporádicos.

Mientras, González Beiró criticó la “competencia desleal” que ha provocado que la producción boricua se reduzca en cerca de un 80%.

“Históricamente, se ha desplazado la producción local. En Puerto Rico se producía casi el 100% del consumo de huevo y, a través de los años, las importaciones desmedidas con huevos de inferior calidad, con fechas limitadas, a punto de expirar, a precios y con acciones de dumping (competencia desleal), con huevos que normalmente se usan para industrializar en Estados Unidos, invade nuestro mercado”, explicó el funcionario.

Además de a los titulares pasados de la agencia, González Beiró también criticó a los esxecretarios del Departamento de Justicia porque “se han hecho de la vista larga” sobre esta problemática.

La crisis más grande en Estados Unidos ocurrió en 2015, recordó. Mientras, en esta ocasión, aunque había disminuido después de la primavera, se intensificó nuevamente en agosto. El secretario de Agricultura proyectó que para el invierno “debe controlarse”.

“Esperamos que en unos meses podamos ver mejores precios”, estimó.

No obstante, urgió a “aprender” de esta situación y aprovechar la ocasión para aumentar la producción local de huevos.

Por esto, exhortó a los supermercados y futuros productores a realizar alianzas. Si no ocurrir estos pactos, entonces instó a la Legislatura a radicar medidas en defensa de los huevos y pollos locales, “y poder salvaguardar nuestras producciones de esta competencia desleal”.