A la baja la venta de autos en Puerto Rico
La presidenta del GUIA, Rosángela Guerra, afirma que factores globales y locales han debilitado el bolsillo de sus consumidores, pero se anticipa una estabilización
10 de julio de 2026 - 4:16 PM
10 de julio de 2026 - 4:16 PM
Durante los primeros seis meses del año (enero a junio), la venta de autos en Puerto Rico reflejó una reducción de 17% al comparar la actividad con el mismo periodo con el pasado año.
El más reciente informe del Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa la industria automotriz en Puerto Rico, indica que de enero a junio de 2026 se vendieron un total de 48,464 vehículos en Puerto Rico, en comparación con 58,284 unidades durante el mismo periodo en 2025.
“Factores globales y locales ante los cuales nos mantenemos vigilantes, como la inflación persistente, las consecuencias de los conflictos geopolíticos y el actual sistema de arbitrios continúan debilitando el poder adquisitivo de los consumidores, lo que se refleja en estas bajas”, explicó Rosángela Guerra, presidenta de GUIA y directora gerencial de Ford Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe.
Guerra afirmó también que se prevé que para el final de año se mantenga la baja en las ventas. Estima que para entonces se hayan vendido alrededor 107,000 unidades, un decrecimiento del 3% al compararse con las 111,000 unidades vendidas a lo largo de 2025.
“Aunque serán menos las unidades vendidas, no nos sentimos muy preocupados. Esto no es una mejoría inmediata del mercado, sino un largo proceso de estabilización”, añadió.
En junio, sin embargo, hubo una ligera mejoría cuando se comparan los datos del mes con los del pasado año. El mes finalizó con un total de 8,738 unidades vendidas en Puerto Rico, en contraste con las ventas de junio 2025, cuando se registraron 8,528 ventas, lo que representa un aumento de 2.46%.
Entre los segmentos que mostraron mayor impacto durante junio se encuentran los sedanes medium y full sedanes premium, con un aumento de 94.12%, en comparación con el mismo mes del pasado año. Otro de los segmentos con cambios notables fue el de crossover sedán y sub compactos con un aumento de 18.65%.
Por otro lado, el segmento de mini compactos registró una merma de -77.50%, frente al mismo período el año anterior.
Según la presidenta, el caos económico ocurrido el año pasado a causa de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump provocó una situación inusual en el mercado y una demanda adelantada. A un año de estos sucesos, el sector, según Guerra, se encuentra en camino a un futuro más estable.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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