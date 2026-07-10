A la baja la venta de autos en Puerto Rico

Durante los primeros seis meses del año (enero a junio), la venta de autos en Puerto Rico reflejó una reducción de 17% al comparar la actividad con el mismo periodo con el pasado año.

El más reciente informe del Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa la industria automotriz en Puerto Rico, indica que de enero a junio de 2026 se vendieron un total de 48,464 vehículos en Puerto Rico, en comparación con 58,284 unidades durante el mismo periodo en 2025.

“Factores globales y locales ante los cuales nos mantenemos vigilantes, como la inflación persistente, las consecuencias de los conflictos geopolíticos y el actual sistema de arbitrios continúan debilitando el poder adquisitivo de los consumidores, lo que se refleja en estas bajas”, explicó Rosángela Guerra, presidenta de GUIA y directora gerencial de Ford Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe.

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Guerra afirmó también que se prevé que para el final de año se mantenga la baja en las ventas. Estima que para entonces se hayan vendido alrededor 107,000 unidades, un decrecimiento del 3% al compararse con las 111,000 unidades vendidas a lo largo de 2025.

“Aunque serán menos las unidades vendidas, no nos sentimos muy preocupados. Esto no es una mejoría inmediata del mercado, sino un largo proceso de estabilización”, añadió.

Leve mejoría en junio

En junio, sin embargo, hubo una ligera mejoría cuando se comparan los datos del mes con los del pasado año. El mes finalizó con un total de 8,738 unidades vendidas en Puerto Rico, en contraste con las ventas de junio 2025, cuando se registraron 8,528 ventas, lo que representa un aumento de 2.46%.

Entre los segmentos que mostraron mayor impacto durante junio se encuentran los sedanes medium y full sedanes premium, con un aumento de 94.12%, en comparación con el mismo mes del pasado año. Otro de los segmentos con cambios notables fue el de crossover sedán y sub compactos con un aumento de 18.65%.

Por otro lado, el segmento de mini compactos registró una merma de -77.50%, frente al mismo período el año anterior.