Asoma “recall” para miles de Hyundai Palisade 2026 tras incidente en Ohio: ¿qué pasará en Puerto Rico?
La marca coreana suspendió las ventas del modelo en Estados Unidos y Canadá
17 de marzo de 2026 - 5:15 PM
17 de marzo de 2026 - 5:15 PM
Hyundai paralizó las ventas de la Hyundai Palisade 2026 en Estados Unidos, en la versiones Limited y Calligraphy, luego del fallecimiento de una niña de dos años en Ohio.
Aunque las autoridades no han ofrecido detalles del incidente, se sospecha que está relacionado a los asientos eléctricos de la segunda y tercera fila del modelo.
En un comunicado de prensa, el fabricante surcoreano reconoció que “en ciertas situaciones, estos asientos pueden no detectar adecuadamente el contacto con un ocupante u objeto como se espera”.
“Esta condición puede ocurrir durante las operaciones de plegado eléctrico de la segunda y tercera fila, así como durante el uso de la función de inclinación y deslizamiento con un solo toque de la segunda fila”, agregó.
Ante este panorama, Hyundai precisó que planifica llamar a revisión los modelos vendidos en las versiones Limited y Calligraphy.
El retiro incluirá aproximadamente 68,500 modelos Limited o Calligraphy producidos por Hyundai Motor Company, incluyendo 60,515 vehículos en Estados Unidos y 7,967 en Canadá.
“Hyundai tiene conocimiento de un incidente trágico que involucró a un Palisade. Aunque aún no se conocen todos los detalles y el incidente sigue bajo investigación, una niña pequeña perdió la vida. Hyundai expresa sus más profundas condolencias a su familia”, sostuvo el fabricante.
La marca exhortó a los dueños de estos modelos a tener precaución al operar las funciones de los asientos en cuestión.
También aconsejó asegurarse de que no haya ninguna persona u objeto, incluidos niños, en el asiento o en el área de plegado antes de utilizarlos.
“Al usar la función de inclinación y deslizamiento con un solo toque de la segunda fila para acceder a la tercera fila, los clientes deben evitar presionar el botón del respaldo durante la entrada o salida”, explicó.
A preguntas de El Nuevo Día, Hyundai de Puerto Rico indicó que están a la espera de conocer si la paralización de las ventas aplica al mercado local.
El distribuidor explicó que a la isla llegan vehículos con grados similares a Estados Unidos, pero no necesariamente con las mismas configuraciones.
“Es decir, en algunos casos un vehículo en para el mercado de Estados Unidos es llamado como cierto trim y en PR es distinto. Por esto, la aplicación de estaos llamados de revisión difiere de país en país o de región en región", explicó.
Hyundai de Puerto Rico, además, precisó que tan solo el 0.1% de las Palisades vendidas en Puerto Rico podrían estar afectadas por el “recall” en planes.
“Se ha hecho una notificación sobre el tema a los clientes de acuerdo con regulaciones de NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras)”, explicó.
“Es muy importante destacar que Hyundai de Puerto Rico y su red de 20 concesionarios tienen el total compromiso de atender esta situación como corresponde y de cumplir con todos sus clientes en Puerto Rico”, agregó.
En lo que el “recall” se formaliza, Hyundai aseguró que está desarrollando una actualización de software, que se espera esté disponible a finales de marzo.
Aunque esta actualización no es la reparación definitiva del retiro, tiene como objetivo mejorar la respuesta del sistema al contacto con ocupantes u objetos, introducir salvaguardas operativas adicionales y mejorar la seguridad general del sistema, informó Hyundai.
La Palisade 2026 se presentó el año pasado en el New York International Auto Show.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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