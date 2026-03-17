Asoma “recall” para miles de Hyundai Palisade 2026 tras incidente en Ohio: ¿qué pasará en Puerto Rico?

Hyundai paralizó las ventas de la Hyundai Palisade 2026 en Estados Unidos, en la versiones Limited y Calligraphy, luego del fallecimiento de una niña de dos años en Ohio.

Aunque las autoridades no han ofrecido detalles del incidente, se sospecha que está relacionado a los asientos eléctricos de la segunda y tercera fila del modelo.

En un comunicado de prensa, el fabricante surcoreano reconoció que “en ciertas situaciones, estos asientos pueden no detectar adecuadamente el contacto con un ocupante u objeto como se espera”.

“Esta condición puede ocurrir durante las operaciones de plegado eléctrico de la segunda y tercera fila, así como durante el uso de la función de inclinación y deslizamiento con un solo toque de la segunda fila”, agregó.

Ante este panorama, Hyundai precisó que planifica llamar a revisión los modelos vendidos en las versiones Limited y Calligraphy.

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El retiro incluirá aproximadamente 68,500 modelos Limited o Calligraphy producidos por Hyundai Motor Company, incluyendo 60,515 vehículos en Estados Unidos y 7,967 en Canadá.

“Hyundai tiene conocimiento de un incidente trágico que involucró a un Palisade. Aunque aún no se conocen todos los detalles y el incidente sigue bajo investigación, una niña pequeña perdió la vida. Hyundai expresa sus más profundas condolencias a su familia”, sostuvo el fabricante.

La marca exhortó a los dueños de estos modelos a tener precaución al operar las funciones de los asientos en cuestión.

También aconsejó asegurarse de que no haya ninguna persona u objeto, incluidos niños, en el asiento o en el área de plegado antes de utilizarlos.

“Al usar la función de inclinación y deslizamiento con un solo toque de la segunda fila para acceder a la tercera fila, los clientes deben evitar presionar el botón del respaldo durante la entrada o salida”, explicó.

¿Qué pasará en Puerto Rico?

A preguntas de El Nuevo Día, Hyundai de Puerto Rico indicó que están a la espera de conocer si la paralización de las ventas aplica al mercado local.

El distribuidor explicó que a la isla llegan vehículos con grados similares a Estados Unidos, pero no necesariamente con las mismas configuraciones.

“Es decir, en algunos casos un vehículo en para el mercado de Estados Unidos es llamado como cierto trim y en PR es distinto. Por esto, la aplicación de estaos llamados de revisión difiere de país en país o de región en región", explicó.

Hyundai de Puerto Rico, además, precisó que tan solo el 0.1% de las Palisades vendidas en Puerto Rico podrían estar afectadas por el “recall” en planes.

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“Se ha hecho una notificación sobre el tema a los clientes de acuerdo con regulaciones de NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras)”, explicó.

“Es muy importante destacar que Hyundai de Puerto Rico y su red de 20 concesionarios tienen el total compromiso de atender esta situación como corresponde y de cumplir con todos sus clientes en Puerto Rico”, agregó.

En lo que el “recall” se formaliza, Hyundai aseguró que está desarrollando una actualización de software, que se espera esté disponible a finales de marzo.

Aunque esta actualización no es la reparación definitiva del retiro, tiene como objetivo mejorar la respuesta del sistema al contacto con ocupantes u objetos, introducir salvaguardas operativas adicionales y mejorar la seguridad general del sistema, informó Hyundai.