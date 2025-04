Hyundai devela la rediseñada Palisade 2026: “No es solo una actualización”

“La nueva Palisade no es solo una actualización, es una señal de hacia dónde nos dirigimos. Las familias nos dijeron que no querían tener que elegir entre estilo y espacio en el auto. No querían tener que elegir entre comodidad y costo. Y no querían tener que elegir entre utilidad y diseño. Por eso, el equipo trabajó arduamente para construir algo que no obligara a las familias a hacer esas concesiones”, destacó la ejecutiva.