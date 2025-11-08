Opinión
8 de noviembre de 2025
84°bruma
NegociosAutos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bajan las ventas de autos nuevos en octubre

El sector cerró octubre con 8,045 unidades vendidas, casi 1,800 menos que el año pasado, según datos de GUIA

8 de noviembre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde que inició el 2025, la venta mensual de autos nuevos se han estado contrayendo al comparar con los resultados mensuales de 2024, con excepción de marzo y abril, cuando se vendieron 1,470 y 284 unidades más que el año anterior, respectivamente. (Shutterstock)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La venta de autos nuevos volvió a caer, en esta ocasión a razón de 17.81% en octubre pasado al comparar contra el mismo mes hace un año, informó el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA).

RELACIONADAS

Los datos de la organización que representa la industria automotriz en Puerto Rico detallan que el pasado mes finalizó con un total de 8,045 unidades vendidas frente a los 9,788 vehículos vendidos en octubre de 2024.

A juicio del presidente de GUIA, José Ordeix, la contracción de ventas de autos nuevos se aceleró tras la entrada en vigor de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al sector automotriz extranjero.

“El resultado de octubre mantiene la tendencia de contracción iniciada desde la vigencia de los aranceles a importaciones de autos en abril de 2025. La contracción se refleja principalmente a partir del Q2 (segundo trimestre) por la entrada del efecto de aranceles. Durante el mes de octubre, la demanda en el canal retail cayó un 19.2% , mientras la demanda flota creció apenas un 3.7%”, indicó Ordeix.

Uno de los segmentos que obtuvo un impacto en el mes fue el segmento de full y médium sedan con una disminución en comparación con el mismo mes del pasado año de 63.64%, seguido por los segmentos mini compacto y premium con una baja de un 45.61%. Sin embargo, el segmento de minivan tuvo un aumento de un 194.74%.

Desde que inició el 2025, la venta mensual de autos nuevos se han estado contrayendo al comparar con los resultados mensuales de 2024, con excepción de marzo y abril, cuando se vendieron 1,470 y 284 unidades más que el año anterior, respectivamente. Estos aumentos se adjudicó entonces a las previsiones de los consumidores antes de que entraran en vigor los nuevos arbitrios.

Las marcas japonesas fueron las que más unidades vendieron en junio (4,026), seguidas de los fabricantes coreanos (1,913), las marcas estadounidenses (1,404) y las europeas (702).

Entre los fabricantes que experimentaron las caídas más significativas, figuran Audi (-61.7%), Land Rover (-59.38%), Infiniti (-47.22%), Volkswagen (-44.09%) y Nissan (-41.35%).

ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
