Maryville, Tennessee - Si no eres aficionado a los vehículos todoterreno, probablemente nunca hayas tenido que activar un bloqueo de diferencial, seleccionar la tracción 4L (Wheel Low) o utilizar un sistema que controle la velocidad mientras bajas una cuesta. En Puerto Rico, donde se conduce mayormente en carreteras y zonas urbanas, estas funciones pueden pasar inadvertidas para muchos conductores, incluso los que manejan una Bronco.