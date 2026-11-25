Bronco Off-Roadeo: al límite de las capacidades todoterreno de Ford
El Nuevo Día puso a prueba en Tennessee la Bronco Badlands y la Bronco Sport Badlands en rutas diseñadas fuera de la carretera
25 de noviembre de 2026 - 11:09 PM
25 de noviembre de 2026 - 11:09 PM
Maryville, Tennessee - Si no eres aficionado a los vehículos todoterreno, probablemente nunca hayas tenido que activar un bloqueo de diferencial, seleccionar la tracción 4L (Wheel Low) o utilizar un sistema que controle la velocidad mientras bajas una cuesta. En Puerto Rico, donde se conduce mayormente en carreteras y zonas urbanas, estas funciones pueden pasar inadvertidas para muchos conductores, incluso los que manejan una Bronco.
El Nuevo Día participó de la prueba de manejo de los modelos Bronco y Bronco Sport, en Tennessee, como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Ford Puerto Rico.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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