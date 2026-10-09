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Cae un 12% la venta de autos nuevos en Puerto Rico en lo que va de año

GUIA reportó solo 71,749 unidades vendidas entre enero y septiembre, mientras que los vehículos electrificados registraron un crecimiento de 46%

9 de octubre de 2026 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cifra supera a los datos publicados en agosto por GUIA, cuando se estimó que el mercado de 2026 terminaría solo alrededor de un 9.6% por debajo de 2025. (Thais Llorca)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

La venta de vehículos nuevos en Puerto Rico acumula una caída de 12.65% durante los primeros 9 meses de 2026, en un escenario marcado por la inflación, altas tasas de interés y el aumento en el costo de las unidades, según informó el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA).

RELACIONADAS

La cifra supera los datos publicados en agosto por GUIA, cuando se estimó que el mercado de 2026 terminaría alrededor de un 9.6% por debajo de 2025.

Entre enero y septiembre pasados se vendieron 71,749 unidades, frente a las 82,136 registradas durante el mismo período de 2025, lo que representa una reducción de 10,387 vehículos.

En septiembre, las ventas totalizaron 7,620 unidades, una disminución de 0.69% en comparación con las 7,673 vendidas durante el mismo mes del 2025.

El canal de ventas al detal representó el 97.4% de las transacciones de septiembre, mientras que el 2.6% correspondió a venta mayorista o de flotas. Este último segmento experimentó una contracción de 42% frente a septiembre de 2025.

Por tipo de vehículo, el mes pasado, las SUV registraron un crecimiento interanual de 7.38%. En contraste, la venta de pick-ups disminuyó 17.83% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Vehículos electrificados

A pesar de la contracción general del mercado, los vehículos electrificados -que incluyen híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos- registraron un crecimiento de 46% durante los primeros 9 meses del año, en comparación con el mismo período de 2025.

Los vehículos híbridos lideraron ese avance, con un incremento de 58% en las ventas acumuladas entre enero y septiembre.

La presidenta de GUIA, Rosángela Guerra, atribuyó la contracción del mercado a una combinación de factores que afectan la demanda y la capacidad adquisitiva de los consumidores.

“Los resultados de septiembre confirman la tendencia de contracción que atraviesa la industria automotriz en Puerto Rico. [...] Estas presiones reducen el poder adquisitivo de los hogares y propician una mayor cautela al momento de considerar la compra de un vehículo”, dijo en declaraciones escritas.

Ante este panorama, el sector busca alternativas para aliviar la carga económica de los consumidores y fortalecer la estabilidad del sector, indicó Guerra.

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GUIAAutos
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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