Kia Puerto Rico presenta la nueva Seltos 2027

Kia Puerto Rico anunció la llegada a la isla de la nueva Kia Seltos 2027, una SUV completamente renovada que incorpora cambios en diseño, tecnología, espacio interior y elementos de conveniencia.

La nueva generación de Seltos toma como referencia el lenguaje de diseño de modelos como la Telluride, con una apariencia más robusta y una propuesta dirigida tanto al uso urbano como a las necesidades de familias y consumidores que buscan mayor versatilidad.

“Como modelo principal en la gama global de SUV de Kia, Seltos refleja la identidad de la marca: funcional, cómoda y preparada para cualquier estilo de vida”, indicó Abiezer Rodríguez, director comercial de Kia Puerto Rico.

Entre los elementos que incorpora la Seltos 2027 desde su versión de entrada LX se encuentran iluminación LED Multi-Focus Reflector, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, Smart Cruise Control con Stop & Go, una pantalla central de 12.3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Smart Key, botón de encendido y freno de estacionamiento electrónico.

PUBLICIDAD

El interior también recibió cambios dirigidos a aumentar el espacio y la flexibilidad. (Suministrada)

En el apartado de diseño, las versiones LX y S se diferencian principalmente por sus aros. La LX cuenta con aros de 16 pulgadas, mientras que la S incorpora aros de aluminio de 18 pulgadas.

El interior también recibió cambios dirigidos a aumentar el espacio y la flexibilidad. La nueva Seltos ofrece una cabina más amplia, mayor capacidad para pasajeros y carga y un asiento posterior reclinable con configuración 60/40, que permite modificar la distribución del espacio según las necesidades de cada viaje.

La versión S añade otros elementos de tecnología y conveniencia, entre ellos manijas exteriores auto pop-out flush, sistema de carga inalámbrica para teléfonos inteligentes, alerta de colisión en punto ciego (Blind-Spot Collision Warning) y asistencia para evitar colisiones al cruzar tráfico en reversa (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist).

Con la llegada de esta nueva generación, Kia amplía su oferta de SUV en Puerto Rico con un modelo que apuesta por combinar espacio, tecnología y versatilidad en un vehículo de dimensiones orientadas al segmento urbano.