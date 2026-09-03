Porsche presenta en Puerto Rico el Cayenne Eléctrico

Porsche Center Puerto Rico presentó este miércoles el nuevo Cayenne Eléctrico, modelo con el que la marca alemana amplía en la isla su oferta de vehículos eléctricos sin abandonar las versiones de combustión e híbridas enchufables del SUV.

La presentación se realizó durante un evento en Hacienda Campo Rico, en Carolina. La versión Cayenne Turbo Eléctrico alcanza hasta 1,156 caballos de fuerza, lo que la convierte, según la empresa, en el Porsche de producción más potente creado hasta el momento.

El vehículo puede acelerar de cero a 60 millas por hora en 2.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima aproximada de 162 millas por hora. Estas prestaciones lo colocan en el rango de rendimiento de un superdeportivo, pero con el espacio y la funcionalidad propios de un vehículo utilitario deportivo.

“La llegada del Cayenne Eléctrico a Puerto Rico nos permite mostrar a nuestros clientes, de primera mano, cómo Porsche lleva la electrificación a un nuevo nivel de rendimiento sin perder la emoción y la versatilidad que definen al Cayenne”, expresó Orlando Pérez, gerente general de Ventas de Porsche Center Puerto Rico.

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El nuevo modelo incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios que permite carga de alta velocidad. Bajo condiciones óptimas, puede recuperar en 10 minutos energía equivalente a unas 202 millas de autonomía, informó la compañía.

Su autonomía máxima estimada es de 399 millas según el ciclo de medición europeo WLTP. Esa cifra puede variar en condiciones reales y no corresponde necesariamente al estimado que produciría la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés).

El sistema de recuperación de energía, basado en tecnología procedente del automovilismo, puede alcanzar hasta 600 kilovatios. El vehículo también cuenta con un coeficiente aerodinámico de 0.25 y componentes activos, como un alerón de techo adaptativo y elementos aerodinámicos que se ajustan según las condiciones de manejo.

En el interior, Porsche incorporó su nuevo sistema Driver Experience y el denominado Flow Display, descrito por el fabricante como la pantalla de mayor tamaño utilizada hasta ahora en uno de sus vehículos. La cabina integra tecnología OLED, funciones de realidad aumentada y distintos modos para personalizar la experiencia de conducción.

“La movilidad eléctrica no significa dejar atrás lo que ha definido a Porsche, sino llevar esa esencia a una nueva dimensión”, sostuvo Víctor M. Gómez III, presidente y principal oficial ejecutivo de Gómez Hermanos, distribuidor de Porsche en Puerto Rico.