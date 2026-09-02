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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Porsche acerca a estudiantes del RUM a la industria automotriz

Integrantes del equipo Racing Engineers del recinto de la UPR participaron en una experiencia educativa en la pista de Salinas

2 de septiembre de 2026 - 1:30 PM

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La experiencia también permitió a los jóvenes conversar con miembros e instructores voluntarios del Porsche Club of America. (Suministrada)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Porsche Center Puerto Rico recibió a estudiantes de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en una actividad dirigida a exponerlos a las aplicaciones profesionales de su formación dentro de la industria automotriz.

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Los universitarios, integrantes del equipo Racing Engineers, asistieron a un Driver’s Education celebrado en la pista de Salinas por el Porsche Club of America (PCA), Región de Puerto Rico.

Durante la jornada, los participantes conocieron aspectos relacionados con la ingeniería, la tecnología y el funcionamiento de los vehículos Porsche, además de las oportunidades profesionales disponibles en el sector automotriz.

La experiencia también permitió a los jóvenes conversar con miembros e instructores voluntarios del Porsche Club of America.
La experiencia también permitió a los jóvenes conversar con miembros e instructores voluntarios del Porsche Club of America. (Suministrada)

Como parte de la actividad, Chris Hernández, técnico certificado de Porsche Center Puerto Rico, presentó uno de los vehículos de la marca y explicó los servicios que ofrece el concesionario. Los estudiantes también dialogaron con Hernández sobre su trayectoria y el proceso de desarrollo profesional dentro del área técnica.

El grupo recibió, además, una orientación del Porsche Club of America sobre la dinámica de un Driver’s Education, incluyendo los protocolos de seguridad, el manejo de la pista, el significado de las banderas y los procedimientos utilizados durante este tipo de actividad.

Luego de completar la orientación, los estudiantes participaron en varias vueltas de pista como pasajeros, utilizando la vestimenta, el equipo y los cascos requeridos.

La experiencia también permitió a los jóvenes conversar con miembros e instructores voluntarios del Porsche Club of America, algunos de ellos con formación y experiencia profesional en ingeniería.

“Queremos que los estudiantes puedan ver que lo que aprenden en un salón de clases tiene múltiples aplicaciones en el mundo profesional”, expresó Orlando Pérez, gerente de Ventas de Porsche Center Puerto Rico, en declaraciones escritas.

Los estudiantes participaron en varias vueltas de pista como pasajeros.
Los estudiantes participaron en varias vueltas de pista como pasajeros. (Suministrada)

Según Pérez, el contacto con técnicos, ingenieros y otros profesionales de la industria permite a los universitarios conocer las oportunidades laborales vinculadas con la ingeniería y el automovilismo.

Porsche Center Puerto Rico indicó que continuará impulsando actividades educativas para acercar a futuros profesionales a las tecnologías y áreas de especialización que forman parte de la industria automotriz.

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PorscheRUMAutos
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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