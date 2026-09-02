Porsche acerca a estudiantes del RUM a la industria automotriz

Porsche Center Puerto Rico recibió a estudiantes de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en una actividad dirigida a exponerlos a las aplicaciones profesionales de su formación dentro de la industria automotriz.

Los universitarios, integrantes del equipo Racing Engineers, asistieron a un Driver’s Education celebrado en la pista de Salinas por el Porsche Club of America (PCA), Región de Puerto Rico.

Durante la jornada, los participantes conocieron aspectos relacionados con la ingeniería, la tecnología y el funcionamiento de los vehículos Porsche, además de las oportunidades profesionales disponibles en el sector automotriz.

La experiencia también permitió a los jóvenes conversar con miembros e instructores voluntarios del Porsche Club of America. (Suministrada)

Como parte de la actividad, Chris Hernández, técnico certificado de Porsche Center Puerto Rico, presentó uno de los vehículos de la marca y explicó los servicios que ofrece el concesionario. Los estudiantes también dialogaron con Hernández sobre su trayectoria y el proceso de desarrollo profesional dentro del área técnica.

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El grupo recibió, además, una orientación del Porsche Club of America sobre la dinámica de un Driver’s Education, incluyendo los protocolos de seguridad, el manejo de la pista, el significado de las banderas y los procedimientos utilizados durante este tipo de actividad.

Luego de completar la orientación, los estudiantes participaron en varias vueltas de pista como pasajeros, utilizando la vestimenta, el equipo y los cascos requeridos.

La experiencia también permitió a los jóvenes conversar con miembros e instructores voluntarios del Porsche Club of America, algunos de ellos con formación y experiencia profesional en ingeniería.

“Queremos que los estudiantes puedan ver que lo que aprenden en un salón de clases tiene múltiples aplicaciones en el mundo profesional”, expresó Orlando Pérez, gerente de Ventas de Porsche Center Puerto Rico, en declaraciones escritas.

Los estudiantes participaron en varias vueltas de pista como pasajeros. (Suministrada)

Según Pérez, el contacto con técnicos, ingenieros y otros profesionales de la industria permite a los universitarios conocer las oportunidades laborales vinculadas con la ingeniería y el automovilismo.