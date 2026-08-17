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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Toyota promociona a sus vehículos sin lavar para concienciar sobre el uso del agua en la sequía

La marca japonesa lanzó la iniciativa “Lavar puede esperar”

17 de agosto de 2026 - 7:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Toyota es la marca con mayor demanda en el mercado de Puerto Rico. (Charles Krupa)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Con el objetivo de promover la conservación del agua en medio de la sequía actual, Toyota de Puerto Rico exhortó a los ciudadanos a no lavar sus vehículos.

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Bajo la iniciativa “Lavar puede esperar”, la marca japonesa persigue llegar tanto a sus clientes como a los propietario de vehículos de otros fabricantes.

Como parte de los esfuerzos publicitarios de Toyota, están mostrando productos que no han sido lavados.

“Lo que estamos tratando de hacer es poder incrementar el sentido de responsabilidad que una empresa como la nuestra debe tener en Puerto Rico, dado a que tenemos una presencia muy grande en las carreteras, los hogares de Puerto Rico y siempre es bueno utilizar esta plataforma para poder llevar a cabo este mensaje que nos pueda beneficiar a todos”, expresó expresó Dany Oliva, vicepresidente de Toyota de Puerto Rico.

Sobre si la marca también está exhortando a sus concesionarios a vender vehículos nuevos sin el tradicional lavado de entrega, el ejecutivo indicó que está dejando la decisión en las manos de sus puntos de venta.

Aunque la mayoría de la isla está bajo sequía, sectores de municipios de la zona metropolitana como San Juan, Carolina, Loíza y Trujillo Alto son los que actualmente están bajo un plan de racionamiento.

Con la medida, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) persigue extender el abasto de agua, principalmente, en el embalse Carraízo.

“No estamos necesariamente haciendo un énfasis en que los dealers abandonen esas prácticas, lo estamos dejando a su consideración. Si hay un cliente que quizás esté bien interesado en apoyar la campaña y se lo pide directamente, imagino que sería posible, pero independientemente de los vehículos nuevos, lo cual significan 2,000 a 3,000 unidades mensuales. Estamos hablando de los más de casi un cuarto millón de vehículos”, acotó Oliva.

De acuerdo con el ejecutivo, la iniciativa ha sido recibida de una forma positiva por parte de los consumidores desde que se lanzó a través de las redes sociales.

“Ha sido bastante positivo, por lo general no hemos visto ningún tipo de comentario negativo y entiendo que la gente está extremadamente aware de lo que está sucediendo. Así que entiendo que es algo que enseguida iban a comprender y apoyar y ese ha sido el resultado”, agregó Oliva.

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ToyotaAutos nuevosSequíaRacionamiento
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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