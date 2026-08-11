GUIA proyecta caída de casi 10% en las ventas de autos nuevos para 2026

Las ventas de autos nuevos en Puerto Rico registraron una leve mejoría en julio frente al mismo mes del año pasado, pero el repunte no fue suficiente para revertir la contracción que arrastra el mercado en 2026, lo que llevó al Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA) a revisar a la baja sus proyecciones para el cierre del año.

Durante julio se vendieron 8,180 vehículos nuevos en Puerto Rico, 128 unidades más que las 8,052 para esta misma fecha en 2025, lo que representa un aumento interanual de 1.59%, según los datos divulgados por GUIA.

Sin embargo, el panorama cambia al observar el desempeño acumulado. Entre enero y julio, las ventas alcanzaron 56,644 unidades, frente a 66,336 durante el mismo período de 2025. Esto equivale a 9,692 vehículos menos y una caída de 14.61%.

Ante ese desempeño, GUIA modificó sus expectativas para 2026 y pasó de un escenario base a uno negativo, con una proyección de 100,500 vehículos nuevos vendidos al cierre del año.

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De cumplirse el estimado, el mercado terminaría 9.6% por debajo de 2025, cuando se vendieron 111,289 unidades.

“A pesar de que julio cierra con una leve mejoría frente a 2025, el desempeño acumulado de los primeros siete meses del año refleja una contracción de -14.61%. Esta tendencia nos obliga a ajustar nuestras proyecciones: de un escenario base, pasamos a un escenario negativo que estima ventas totales de 100,500 unidades al cierre del año, lo que representaría una caída de -9.6% respecto a lo registrado en 2025”, señaló Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, en declaraciones escritas.

Toyota mantiene el liderato

Los datos de julio muestran que Toyota continuó como la marca de mayor volumen en Puerto Rico, con 2,439 unidades vendidas y una participación de mercado de 29.82%.

Le siguieron Hyundai, con 1,368 unidades; Kia, con 900; Ford, con 851; y Nissan, con 604. Por origen de las marcas, las japonesas concentraron 47.97% de las ventas de julio, seguidas por las coreanas, con 25.53%, y las estadounidenses, con 18.47%.

En el acumulado de enero a julio, Toyota también encabezó el mercado con 17,040 unidades, aunque registró una reducción de 2.83% respecto al mismo período de 2025.

Hyundai acumuló 8,683 unidades, una disminución de 19.42%, mientras Kia alcanzó 5,199, una caída de 35.92%.

En conjunto, las marcas coreanas experimentaron una de las contracciones más pronunciadas: pasaron de 19,052 vehículos entre enero y julio de 2025 a 14,046 este año, una reducción de 26.28%.

Las estadounidenses disminuyeron 9.67%, mientras las japonesas retrocedieron 10.86%.

Electrificados crecen pese a la caída

La contracción general del mercado no se ha reflejado de igual manera en los vehículos electrificados.

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Por tercer mes consecutivo, el segmento compuesto por híbridos, híbridos enchufables y vehículos totalmente eléctricos mantuvo un desempeño positivo, con un crecimiento acumulado de 29% durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo período del año anterior.

Los vehículos híbridos lideraron ese avance, con un crecimiento de 40% en el período, según GUIA.

En cuanto a los tipos de vehículos, los SUV compactos dominaron las ventas de julio, con alrededor de 2,800 unidades y aproximadamente una tercera parte del mercado. Le siguieron los SUV subcompactos y los SUV subcompactos premium.

Por segmentos, los mini compactos y mini compactos premium registraron la mayor contracción en julio, con una caída interanual de 82.12%. En contraste, las minivans aumentaron 63.46% frente al mismo mes de 2025, según los datos de GUIA.

Además, 92.46% de las ventas de julio correspondió al canal al detal, mientras el restante 7.54% provino de ventas de flotas.

GUIA atribuyó el escenario que atraviesa la industria a una combinación de presiones económicas y mayores costos que, según la organización, están afectando tanto los precios de los vehículos como la capacidad adquisitiva de los consumidores.

“Nuestra industria continúa enfrentando un entorno adverso donde factores como la inflación, los aranceles, la desaceleración económica, las tensiones geopolíticas y el actual sistema de arbitrios están encareciendo los vehículos, justo cuando el poder adquisitivo de los consumidores se reduce cada vez más”, expresó Guerra.