Llega a Puerto Rico el Lexus ES 2026 con sus primeras versiones totalmente eléctricas

Lexus presentó en Puerto Rico el nuevo ES 2026, la octava generación de uno de los sedanes más emblemáticos de la marca, que traza un nuevo capítulo en su estrategia de electrificación al incorporar, por primera vez, versiones totalmente eléctricas junto a una renovada alternativa híbrida.

La nueva generación estará disponible en tres configuraciones: los modelos totalmente eléctricos ES350 y ES500e, además del ES350h, equipado con el sistema híbrido de sexta generación de la marca.

“Este lanzamiento representa un paso firme hacia un futuro más sostenible, sin comprometer el lujo, la tecnología ni la experiencia de manejo que distinguen a Lexus”, expresó Gerard Belrlinski, gerente de Mercadeo de Lexus Puerto Rico.

El ES 2026 también estrena la nueva plataforma “TNGA GA-K Multi-Pathway”, la primera utilizada por Lexus para integrar tanto sistemas de propulsión eléctricos como de combustión.

incluyen un puerto de carga de Tesla que permite recargar la batería del 10% al 80% en aproximadamente 28 minutos. (Suministradas)

Según el fabricante, la arquitectura aumenta la rigidez estructural del vehículo, reduce vibraciones y mejora la estabilidad, la precisión en la dirección y la comodidad durante la conducción.

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Los nuevos ES350e y ES500e representan el debut de la electrificación total dentro de esta línea de vehículos.

El ES350e, con tracción delantera, desarrolla 221 caballos de fuerza y ofrece una autonomía estimada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) de 292 millas.

Mientras, el ES500, equipado con dos motores eléctricos y el sistema de tracción integral inteligente “DIRECT4″, alcanza una potencia de 338 caballos de fuerza, acelera de 0 a 60 millas por hora en 5.1 segundos y ofrece una autonomía estimada de 272 millas.

Ambos modelos incorporan una batería de 74.7 kilovatios-hora (kWh), ubicada bajo el piso del vehículo para mejorar la estabilidad y maximizar el espacio interior.

También, incluyen un puerto de carga de Tesla mediante adaptador, y permite recargar la batería del 10% al 80% en aproximadamente 28 minutos mediante carga rápida de corriente directa, bajo condiciones ideales.

La versión totalmente eléctrica comienza en $52,995. (Suministradas)

Por su parte, el ES350h integra un motor de gasolina de 2.5 litros con el sistema híbrido de sexta generación de Lexus para desarrollar una potencia combinada de 244 caballos de fuerza.

Además, por primera vez, esta versión estará disponible con tracción integral (AWD) y alcanza una eficiencia estimada de 46 millas por galón en la versión de tracción delantera.

En cuanto al diseño, el ES 2026 incorpora una nueva firma luminosa con faros LED dobles, que marcará la identidad visual de la próxima generación de vehículos Lexus, según la empresa.

En su interior sobresalen una pantalla táctil central de 14 pulgadas, un panel digital de instrumentos de 12.3 pulgadas, conectividad inalámbrica ambiental y el nuevo sistema “Lexus Safety System+ 40″, que integra tecnologías avanzadas de asistencia al conductor.

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El nuevo Lexus ES ya está disponible en los concesionarios Lexus de San Juan y Lexus de Ponce.