Porsche trae de vuelta el Carrera S con transmisión manual

Porsche anunció el regreso de la transmisión manual al 911 Carrera S con un nuevo paquete disponible exclusivamente para el mercado de Norteamérica, incluido Puerto Rico.

El 911 Carrera S 2027 con paquete MT incorpora una transmisión manual de seis velocidades y estará disponible en versiones Coupé y Cabriolet. Los clientes ya pueden realizar pedidos mediante Porsche Center Puerto Rico, mientras que las primeras entregas se esperan para finales de 2026.

“Como entusiasta del manejo de toda la vida, me entusiasma personalmente anunciar el regreso de la transmisión manual al Carrera S”, expresó Timo Resch, presidente y principal oficial ejecutivo de Porsche Cars North America.

Con este lanzamiento, la empresa ofrece siete variantes del Porsche 911 con transmisión manual convencional en Norteamérica. La nueva versión del Carrera S se suma a los modelos Carrera T, GT3, GT3 con paquete Touring y GT3 S/C, entre otros.

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El automóvil estará disponible exclusivamente con tracción trasera y utilizará un motor bóxer biturbo de seis cilindros y 3.0 litros, capaz de producir 473 caballos de fuerza. El peso en vacío del Coupé será de 3,327 libras, apenas 11 libras más que el Carrera T Coupé.

Entre el equipo incluido de fábrica figuran la dirección en el eje trasero, la suspensión PASM Sport -que reduce la altura del vehículo en 10 milímetros-, el paquete Sport Chrono y una configuración exclusiva para el sonido del sistema de escape.

También, incorpora aros con tuerca central, disponibles por primera vez en un Carrera S, que reducen más de 17 libras frente a los aros convencionales del modelo. El conjunto se completa con asientos Sport Seats Plus, salidas de escape en titanio y una fascia delantera SportDesign.

El sistema de frenos estándar utiliza discos de hierro fundido de 408 milímetros en el eje delantero y 380 milímetros en el trasero. Como alternativas, los compradores podrán seleccionar frenos Porsche Ceramic Composite Brakes y asientos livianos de fibra de carbono.