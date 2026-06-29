Campaña “Coquí Alarmed” de Hyundai Puerto Rico gana importante premio en los Cannes Lions

La campaña Coquí Alarmed, creada por Hyundai Puerto Rico y BBDO Puerto Rico, ganó el Grand Prix de Audio & Radio en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, el máximo reconocimiento de la categoría y uno de los premios más prestigiosos de la industria publicitaria a nivel mundial.

La iniciativa, que consistió en reemplazar el sonido convencional de cierre y apertura de los vehículos Hyundai de alquiler por el canto del coquí, nació luego de que un turista publicara en la plataforma social Reddit preguntando cómo podía “silenciar” al coquí, describiendo su canto nocturno como algo molesto, momento que la agencia vio como una oportunidad para hacer una manifestación cultural.

“Esta idea demuestra que los trabajos creativos más poderosos nacen de la cultura”, expresó Nánel Rodríguez, director creativo que lideró la campaña.

Rodríguez destacó la ironía de la situación, y el valor simbólico de responder a un intento de silenciar el coquí con el propio sonido del anfibio.

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“Que el canto del coquí llegara hasta Cannes y fuera reconocido con un Grand Prix demuestra que las historias auténticas pueden conectar con cualquier audiencia”, añadió.

Por su parte, Glory Rosado, vicepresidenta de Cuentas de BBDO Puerto Rico, resaltó el trabajo colaborativo que hizo posible la iniciativa, que afirmo demuestra lo que puede suceder cuando cliente, agencia y socios estratégicos comparten una misma visión. La agencia describió la victoria de Coqui Alarmed, su primer León en su historia, como un hito para la creatividad puertorriqueña en el escenario global y una reafirmación del poder de las ideas arraigadas en la cultura local.

Guillermo Rodríguez, vicepresidente auxiliar de mercadeo de Hyundai de Puerto Rico, expresó que la iniciativa refleja cómo la empresa desea relacionarse con los consumidores.

“Coquí Alarmed nos permitió compartir ese orgullo con quienes visitan la Isla desde el primer momento de su llegada. Ver una idea nacida de nuestra cultura alcanzar el máximo reconocimiento en Cannes es motivo de gran orgullo para todos los que hicimos posible este proyecto”.